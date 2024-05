Offerta a tempo limitato: 36 mesi di abbonamento a PrivateVPN al -85%

PrivateVPN non ha più bisogno di presentazione. Da diverso tempo, questo famoso fornitore di servizi VPN ha lanciato una straordinaria promozione sul proprio piano annuale. Con questa offerta a tempo limitato, gli utenti in cerca di VPN potranno abbonarsi al servizio per ben 36 mesi, al prezzo mensile incredibilmente conveniente di soli 2,08 euro. Conti alla mano, lo sconto praticato è dell’85%. Se anche tu stai cercando un servizio VPN dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, adesso lo hai trovato.

Offerta a tempo limitato di PrivateVPN: sicurezza, privacy e velocità garantite

La promozione in corso include anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto, consentendoti di poter testare il servizio sapendo che potrai riavere indietro i tuoi soldi. La velocità di connessione non subirà rallentamenti, anzi sarà più veloce di solito senza i limiti di banda applicati dal tuo ISP. Inoltre, il provider pone molta attenzione alla privacy e alla sicurezza dei tuoi dati. Ecco perché è diventato un punto di riferimento nel settore delle VPN.

La protezione di dati e privacy da parte di PrivateVPN si deve all’adesione alla politica no-log, la quale impedisce la registrazione e la conservazione delle tue attività online. Inoltre, l’utilizzo della crittografia AES-256, la più avanzata al mondo, assicura che le tue informazioni sensibili rimangano sempre al sicuro da chi vorrebbe metterci le mani sopra.

Un altro punto di forza di PrivateVPN è la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento. Sai cosa vuol dire questo? Che potrai offrire il servizio VPN ad amici e parenti, oppure a un intero team di lavoro.

Se oggi hai deciso che è arrivato il momento di mettere al sicuro i tuoi darti e la tua privacy, fallo con PrivateVPN, ma subito però, perché l’offerta a tempo limitato sta per chiudere i battenti!