Acer Aspire 3: oggi il notebook Windows 11 a -150€

Design curato e comparto hardware adatto a gestire la produttività quotidiana per Acer Aspire 3, il notebook con sistema operativo Windows 11 Home proposto oggi in offerta da Amazon. Approfittando della promozione in corso è possibile metterlo sulla propria scrivania con uno sconto del 26% sul listino (-150 euro). Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Affare su Amazon: -26% per il notebook di Acer

A livello di specifiche tecniche integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G4 con chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, slot Ethernet, uscita video HDMI, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più consultare la scheda completa del prodotto.

L’offerta è proposta direttamente da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Considerando il prezzo finale di soli 429 euro, lo sconto del 26% su Acer Aspire 3 (applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon) rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un notebook da destinare a lavoro, studio o tempo libero.

Scegliendo di effettuare subito l’acquisto è inoltre possibile contare sulla consegna gratuita a domicilio garantita in un solo giorno. Già entro domani sarà possibile metterlo sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.