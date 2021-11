Offerta Black Friday: corso introduttivo alla fotografia digitale scontato del 70%

Vorresti imparare i fondamenti della fotografia digitale ma non sai da dove iniziare? Approfitta dell'offerta Black Friday di Domestika. Il corso di introduzione alla fotografia digitale è in super offerta al 70% di sconto, a soli 11,90 euro invece di 39,90. Jesús G. Pastor, giornalista e fotografo che ha lavorato per clienti di tutto il mondo, ti accompagnerà attraverso questo incredibile mondo, insegnandoti come utilizzare i parametri principali di una fotocamera digitale in modalità manuale. In poche lezioni acquisirai sempre più manualità e tecnica.

Il corso, composto da 19 lezioni dalla durata complessiva di 2 ore e 40 minuti, inizierà dalle basi del mestiere. In primo luogo approfondirai la storia della fotocamera, le sue varietà e gli obiettivi disponibili. Verrai a conoscenza, poi, dei tre parametri fondamentali della fotografia: ISO, diaframma e tempo di posa. Dimostrare di saperli padroneggiare è sinonimo di qualità e professionalità.

A questo punto saprai come compensare l'esposizione dei tuoi scatti e come regolare la temperatura del colore e capire meglio lo strumento istogramma. Successivamente, l'insegnante ti illustrerà tutti i tipi di approccio e le tipologie di file, come RAW e JPG, e l'uso del flash. Ma il corso non è soltanto teoria: ti potrai, infatti, esercitare fuori casa e immortalare il tuo quotidiano in diverse condizioni di illuminazione. Ciò ti permetterà di rafforzare le conoscenze appena apprese e acquisire manualità e scioltezza.

Il corso di introduzione alla fotografia digitale con Domestika è in offerta in occasione del Black Friday ad un prezzo speciale: soltanto 11,90 euro, ben il 70% di sconto. Se sei un principiante che vuole mettersi in gioco e imparare ad ottenere il massimo dalla propria fotocamera, questo è il corso giusto per te: i requisiti sono soltanto una fotocamera digitale che sia SLR, bridge oppure una semplice compatta, oltre a tanta voglia di imparare. Insieme alle 19 videolezioni ad accesso illimitato, con l'acquisto otterrai anche 23 risorse aggiuntive e un certificato di completamento al termine.