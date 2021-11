Offerta Black Friday: risparmia 50€ sull'acquisto di CorelDRAW

Il Black Friday è arrivato anche da CorelDRAW Graphic Suite 2021: il ricchissimo programma di progettazione grafica per Windows è in offerta a 299 euro, invece di 349. Se vuoi risparmiare 50 euro sull'acquisto di uno dei software creativi più versatili del settore, approfitta dell'offerta. Sarà attiva soltanto ancora per pochissimo tempo, prima di tornare al prezzo originale.

Inizia il tuo viaggio nel mondo della progettazione grafica grazie a CorelDRAW. Una suite eccellente e completa di tutti gli strumenti utili per realizzare illustrazioni vettoriali, layout, fotoritoccare immagini e tanto altro ancora. CorelDRAW si distingue dalla concorrenza per la sua semplicità d'uso e soprattutto per le sue ricche funzionalità, che toccano diversi settori del graphic design. Come l'illustrazione vettoriale, culla di complesse opere d'arte nate da semplici linee e forme base, i layout di pagina per costruire brocure o documenti oppure il fotoritocco delle immagini, con tool grafici da fare invidia ai marchi più blasonati. E ancora: tipografia e gestione dei font, colori e trasparenze, editing non distruttivo, progettazione per la stampa o per il web.

Questa non è altro che una semplice infarinatura di tutte le funzionalità che CorelDRAW ha da offrire, che si pone fra i migliori e più versatili se paragonati alla concorrenza. CorelDRAW Graphics Suite 2021 è in offerta in occasione del Black Friday ancora per pochissimo tempo. Approfitta della promozione e comincia da subito il tuo viaggio nel mondo della creatività e del graphic design: lo puoi acquistare in sconto a 299 euro invece di 349. In più, sottoscrivendo l'abbonamento potrai ottenere l'ultimissimo aggiornamento datato ottobre 2021 che porta con sé tantissime novità e funzioni incredibili tutte da scoprire e provare.