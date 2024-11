Offerta bundle smart home: 2x Shelly 1PM Mini Gen3 in SCONTO

Il bundle con due unità di Shelly 1PM Mini Gen3 è in sconto su Amazon. Si tratta dell’interruttore relè intelligente molto compatto, dotato di connettività Wi-Fi e di un canale da 8A con misurazione della potenza. Nell’ambito della domotica è uno dei dispositivi più noti e preferiti dagli addetti ai lavori, per trasformare la propria casa in una smart home.

Shelly 1PM Mini Gen3: l’offerta di Amazon sul bundle

Perfetto per collegare le apparecchiature più piccole, ad esempio i ventilatori, gli impianti di illuminazione e i gadget della cucina, è perfetto per favorire il risparmio energetico (e di conseguenza quello in bolletta). Integra un sistema di archiviazione dati gratuito, con accesso allo storico per analisi e confronti, aiutando così a idenrificare cosa consumano energia eccessiva o funziona inutilmente. È compatibile con Alexa e Google Home, può essere controllato attraverso un’applicazione per Android e iOS. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi, dalle specifiche tecniche alle funzionalità supportate, nella pagina dedicata alla promozione.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui subito l’ordine, per te c’è anche la consegna gratuita assicurata già entro domani. L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari.

Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, anzi, sfiora la perfezione: 4,7/5 stelle. Lo sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare il bundle con due unità di Shelly 1PM Mini Gen3 al prezzo di soli 29,99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta.