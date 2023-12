Offerta di Natale Amazon: Kindle Scribe al MINIMO STORICO, anche a rate

Con le offerte di Natale Amazon potresti regalarti un nuovo fantastico strumento per studio e lavoro. Stiamo parlando del Kindle Scribe da 16GB che puoi acquistare al minimo storico assoluto di 294,99 euro contro i 369,99 di listino. La cosa ancora più interessante è che puoi pagarlo anche in 5 comode rate presso Amazon stessa e a tasso zero.

Kindle Scribe: come funziona e perché lo amerai

Con il Kindle Scribe e la sua penna dedicata, puoi trasformare ogni lettura in un’esperienza interattiva. Annota, sottolinea, disegna e crea taccuini digitali personalizzati per ogni tua esigenza. I taccuini Kindle ti permettono di scrivere il tuo diario personale, prendere appunti, o esprimere la tua creatività con disegni unici.

La vera magia avviene quando i tuoi appunti scritti a mano si trasformano automaticamente in testo. Puoi sfogliare e condividere i tuoi appunti con i tuoi contatti, portandoli sempre con te e consultandoli sull’app Kindle. Un’innovazione che rende il Kindle Scribe il compagno ideale per chi ama annotare e personalizzare la propria esperienza di lettura.

Immergiti nella lettura con il primo schermo al mondo da 10,2 pollici, a 300 ppi, con illuminazione frontale e senza riflessi. Leggi e scrivi proprio come sulla carta stampata, vivendo ogni parola con chiarezza e definizione. Prendi appunti a mano mentre leggi, creando note su milioni di titoli disponibili nel Kindle Store.

E se hai bisogno di importare documenti e appunti, non c’è problema. Il Kindle Scribe ti permette di rileggere e prendere appunti direttamente su documenti in formato PDF o creare note su documenti Microsoft Word. Un’opportunità unica per personalizzare ogni aspetto della tua lettura.

E non dimentichiamoci della batteria che dura mesi con una sola carica. A differenza dei tablet, il Kindle Scribe offre settimane di scrittura e mesi di lettura, permettendoti di goderti il tuo Kindle senza preoccuparti di rimanere senza energia.

