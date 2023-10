L'offerta su Echo Show 15 anticipa l'evento Amazon

Lo schermo intelligente da 15,6 pollici con Alexa, il più grande della famiglia, oggi è in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico. Non è uno smart display come tutti gli altri, ma una vera e propria interfaccia da appendere alla parete (o da appoggiare su un mobile) per il controllo della casa e l’accesso ai contenuti.

Echo Show 15 con Alexa al minimo storico

Ha in dotazione il telecomando con il supporto al controllo vocale. Inoltre, c’è la tecnologia Fire TV che permette di utilizzarlo come un televisore, riproducendo video, film ed episodi delle serie. La schermata principale può essere personalizzata per mostrare widget come calendari, note e liste di cose da fare. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Oggi in sconto al prezzo finale di soli 229 euro, invece di 299 euro come da listino, Echo Show 15 è un ottimo affare che anticipa la Festa delle Offerte Prime al via domani su Amazon. La possibilità di approfittare di un risparmio da 70 euro è l’occasione che in molti stavano aspettando.

Se vuoi partecipare all’evento che inizierà a mezzanotte sull’e-commerce, iscriviti subito a Prime per 30 giorni gratuiti. Sono inclusi tutti i vantaggi della sottoscrizione, a partire dallo streaming su Prime Video di tutto il catalogo.

