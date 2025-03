Offerta esclusiva: 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited per un periodo limitato

Tra le piattaforme di streaming audio Amazon Music è una delle più complete e affidabili e l’ultima offerta per accedervi gratuitamente per tre mesi è davvero molto interessante. Iscriviti ora per avere Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi.

Una primavera all’insegna della buona musica

L’accesso ad Amazon Music Unlimited assicura tutti i migliori vantaggi per ascoltare la propria musica preferita. Con Amazon Music Unlimited, infatti, non ci sono pubblicità o vincoli di ascolto ed è possibile selezionare in ogni momento quale brano ascoltare. Oltre all’accesso a un catalogo con oltre 100 milioni di brani in streaming tra cui le ultime hit più recenti, è possibile ascoltare i podcast più popolari per approfondire un argomento e seguire le tendenze di quel periodo.

Tra le caratteristiche più apprezzate del servizio c’è sicuramente la modalità offline, che consente di scaricare i brani preferiti direttamente sul proprio dispositivo per ascoltarli anche senza connessione internet. Una funzione ideale per chi viaggia spesso o vuole risparmiare dati mobili.

Inoltre, Amazon Music Unlimited si integra perfettamente con i dispositivi Echo, permettendo il controllo vocale tramite Alexa. Basta dire “Alexa, riproduci l’ultima canzone dei Coldplay” o “Alexa, metti una playlist per correre” e il gioco è fatto. Un’interazione intuitiva che semplifica notevolmente l’esperienza d’uso. Amazon Music Unlimited diventa non solo l’archivio con tutta la migliore musica nazionale e internazionale, ma anche lo strumento perfetto per accompagnare ogni viaggio e ogni attività.

Averlo gratis per tre mesi consente di dimenticarsi degli skip limitati, del non poter ascoltare sempre tutti i brani desiderati e di poter vivere i prossimi viaggi e settimane con la colonna sonora più bella di sempre: quella composta dalla propria musica preferita.

Attiva ora Amazon Music Unlimited per averlo gratis per 3 mesi. Al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99€ al mese ma c’è la possibilità di disattivare il servizio in qualsiasi momento usufruendo dei tre mesi gratuiti senza costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo.