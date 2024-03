Offerta esclusiva NordVPN: 3 mesi gratis inclusi

Con NordVPN Standard hai una VPN robusta e altre funzionalità di protezione a un prezzo decisamente conveniente. Grazie all’offerta sull’abbonamento biennale NordVPN ti costa solo 3,99 € al mese. In più ricevi 3 mesi gratis da aggiungere al tuo abbonamento o da regalare a chi vuoi tu.

La differenza di affidarsi a NordVPN

Scegliere NordVPN significa affidarsi a uno dei più conosciuti sistemi VPN al livello globale. Grazie alla sua vasta rete di server dislocati in tutto il mondo, NordVPN ti assicura una connessione veloce, fluida e senza interruzioni, perfetta per streaming, lavoro o semplice navigazione. La crittografia avanzata protegge i tuoi dati sensibili, mentre la rigorosa politica di no-log mantiene la tua privacy inattaccabile.

Il piano Standard di NordVPN, offerto a un prezzo eccezionale di 3,99€ al mese, porta la tua esperienza di navigazione a un livello superiore. Dimentica le fastidiose pubblicità, i banner invasivi e i tentativi di tracciamento: con NordVPN, la tua navigazione non sarà solo sicura, ma anche più pulita e rapida. In più, la protezione anti-malware integrata ti difende in tempo reale da minacce e software dannosi, custodendo la tua attività online.

Questa offerta esclusiva di NordVPN rappresenta la soluzione ottimale se non vuoi scendere a compromessi sulla sicurezza online. Con un investimento minimo di 3,99€ al mese in un abbonamento biennale, ti garantisci l’accesso a una delle VPN più robuste e complete sul mercato, dotata di tutte le funzionalità essenziali per navigare in totale sicurezza e privacy.

Se invece sei alla ricerca di funzionalità più avanzate puoi scegliere tra uno degli altri piani. Ad esempio, con soli 2 € in più al mese puoi avere il piano Completo che aggiunge un password manager, il data breach scanner e 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata.

Con queste caratteristiche e con prezzi così accessibili, NordVPN è davvero la soluzione definitiva per la tua protezione online. Visita il sito ufficiale, scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze prima che gli sconti terminino e inizia subito a navigare in modo sicuro, libero e senza interruzioni pubblicitarie.