NordVPN: tre mesi gratis (sconto 72%) solo per poche ore

Dopo quella di qualche giorno fa (sconto del 68%), NordVPN ha annunciato una promozione ancora più interessante. Gli utenti possono ottenere un sconto del 72% sull'abbonamento biennale a NordVPN e ricevere anche tre mesi gratis. Si tratta però di un'offerta a tempo che durerà ancora poche ore, quindi è necessario approfittare dell'occasione velocemente. Alla scadenza della promozione sarà comunque disponibile uno sconto del 69%.

NordVPN: sconto del 72% e 3 mesi gratis

NordVPN è una delle migliori reti private virtuali sul mercato con oltre 5.500 server in 59 paesi. Gli utenti possono navigare su Internet senza svelare il vero indirizzo IP del dispositivo. Ciò permette una maggiore sicurezza durante l'uso di una rete WiFi pubblica, accedere ai siti censurati dai governi e aggirare le restrizioni geografiche dei servizi online, in particolare quelli di streaming.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. NordVPN adotta una rigorosa politica no-log, quindi non vengono tracciati i dati degli utenti durante la navigazione. È possibile sfruttare la scelta automatica del server migliore, ma gli utenti con particolari esigenze possono accedere ai server specializzati per determinate attività, come streaming, P2P e Tor browsing.

Esistono anche server offuscati (nasconde agli ISP l'uso della VPN) e server che offrono una maggiore protezione tramite Double VPN (il traffico cifrato passa attraverso due server concatenati). Due utili funzionalità sono Kill Switch (disattiva l'accesso ad Internet se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (permette di scegliere quale traffico deve essere escluso dal tunnel).

NordVPN supporta i protocolli standard OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard, oltre al protocollo proprietario NordLynx (basato su WireGuard) che garantisce maggiori prestazioni. Gli utenti possono usare NordVPN su Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

Grazie all'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per due anni con 3 mesi gratis a 2,64 euro/mese. Il totale è quindi 71,20 euro. Alla scadenza il costo aumenterà a 79,20 euro, ma rimarranno inclusi i 3 mesi gratis, quindi la spesa sarà 2,93 euro/mese (sconto del 69%). In ogni caso è sempre disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.