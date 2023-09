Offerta Iliad a 7,99: attiva l’offerta a settembre

ha molte offerte di telefonia mobile tra cui scegliere. Una delle offerte di settembre si chiama Giga 100 e costa 7,99 euro al mese. Con questa offerta, si possono avere minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G/4G+.

La copertura è veramente ottima in Italia, che arriva fino al 99,9%. Non ci sono costi nascosti o vincoli, quindi si possono usare tutti i servizi di base come la segreteria telefonica, Ti ho chiamato e Hotspot.

Se non si è soddisfatti, si può richiedere il recesso senza pagare di più. Il prezzo di 7,99 euro al mese non cambierà mai.

Per attivare il servizio, devi pagare solo 9,99 euro una volta sola. La SIM e la spedizione sono gratis. Se hai uno smartphone compatibile, puoi comprare una eSIM online per soli 9,99 euro.

Settembre 2023: le altre offerte Iliad mobile

C’è un’altra offerta interessante di oltre a quella da 7,99 euro. Se hai uno smartphone compatibile, puoi attivare l’offerta 5G che ha il secondo prezzo più basso sul mercato e ti permette di navigare alla massima velocità in più di 3.000 città in Italia.

Anche questa offerta non ha vincoli né costi nascosti e il prezzo rimane fisso per sempre. Ecco l’altra offerta interessante chiamata Flash 180:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

180 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. La promozione è disponibile soltanto fino al 14 settembre 2023, a meno che non venga prolungata.

Per ogni tariffa di Iliad, il costo di attivazione è pari a 9,99 euro, ma la SIM e la spedizione sono gratuite.

Se hai finito tutti i dati inclusi nel piano, puoi continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100 MB, ma solo se li usi davvero.

