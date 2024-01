Offerta imperdibile: antivirus Norton 360 Deluxe in promozione con uno sconto del 66%

Devi proteggere i tuoi nuovi dispositivi ma non sai a chi affidarti? Vai sul sicuro con Norton! L’azienda sta offrendo il bundle completo Norton 360 Deluxe con lo sconto del 66%.

Un’opportunità davvero straordinaria, che ti consente di ottenere una difesa antivirus potente su un massimo di 5 device e risparmiare tanto rispetto al prezzo di listino (104,99 euro).

Norton 360 Deluxe: tecnologia avanzata a costo ridotto

Se approfitti della promo di Norton, potrai accedere alla protezione antivirus e antimalware di qualità eccelsa. Norton 360 Deluxe è un software che combina tecnologie avanzate per individuare e neutralizzare le minacce più diffuse.

Inoltre, puoi mettere in sicurezza la tua privacy grazie a Secure VPN, così potrai navigare in anonimo. A ciò si aggiunge la funzionalità SafeCam, la quale blocca qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato alla tua webcam.

C’è anche il Parental Control integrato, con il quale potrai consentire ai tuoi figli di navigare online in sicurezza. A chiudere il cerchio delle funzionalità ci sono 50 GB di backup cloud per il tuo PC, in cui salvare i tuoi file più importanti alla stregua di una cassaforte inespugnabile.

Come hai visto, il pacchetto 360 Deluxe ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per proteggere te stesso, la tua famiglia, la privacy e i tuoi device

A soli 34.99 Euro all’anno, anziché 104,99 euro, è un’opportunità che non devi assolutamente lasciarti sfuggire. Le funzionalità di qualità, il prezzo scontato e l’affidabilità di un’azienda come Norton: ti serve altro per convincerti? Crediamo di no. Quindi, clicca sul bottone qui sotto e acquista il pacchetto prima che la promo scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.