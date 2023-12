Offerta imperdibile: ZoneAlarm Pro Firewall a soli 32,95 euro

Check Point Software Technologies presenta un’offerta irresistibile per gli utenti desiderosi di accedere alle funzionalità avanzate di ZoneAlarm Pro Firewall. L’abbonamento annuale per 1 PC è disponibile a soli 32,95 euro, un risparmio significativo rispetto al prezzo standard di 44,95 euro.

Protezione avanzata con ZoneAlarm Pro Firewall

ZoneAlarm Pro Firewall si distingue come un firewall bidirezionale che monitora attentamente il traffico in entrata e uscita.

Questo protezione permette di rilevare attacchi esterni e comportamenti sospetti delle applicazioni installate sul computer. La modalità Stealth rende il PC invisibile da Internet, mentre una funzionalità specifica disattiva istantaneamente i programmi dannosi.

Il firewall è in grado di individuare attacchi che possono eludere la protezione degli antivirus, garantendo una difesa completa fin dal momento dell’avvio del sistema operativo.

ZoneAlarm Pro Firewall offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui la protezione durante l’utilizzo di reti WiFi pubbliche e l’estensione Web Secure per Chrome, che individua siti di phishing e blocca il download di file infetti.

Gli utenti possono impostare zone differenziate per reti private e pubbliche, configurando il firewall attraverso regole personalizzate per ottimizzare la protezione. In questa versione, non sono presenti banner pubblicitari, garantendo un’esperienza pulita e priva di distrazioni.

Per qualsiasi problema tecnico, l’assistenza online è sempre disponibile, offrendo agli utenti la tranquillità di avere supporto immediato in caso di necessità.

L’abbonamento annuale per 5 PC è un’opportunità da non perdere, in quanto offre la possibilità di sottoscrivere ZoneAlarm Pro Firewall a soli 32,95 euro, con un notevole risparmio.

I metodi di pagamento includono carta di credito e PayPal, e per ulteriore sicurezza, è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni. Proteggi i tuoi dispositivi con una soluzione avanzata e affidabile, garantendo la massima sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.