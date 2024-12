Offerta Invernale Surfshark: solo 1,99 EUR al mese + 4 mesi extra

L’Offerta Invernale Surfshark include:

Prezzo scontato: Da 4,74 EUR/mese a 1,99 EUR/mese .

Da 4,74 EUR/mese a . 4 mesi extra gratuiti.

Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

In questo modo potrai ottenere ben 28 mesi di protezione completa a un costo totale di soli 55,72 EUR.

I vantaggi offerti da Surfshark

Surfshark non è solo una VPN: è una soluzione completa per la sicurezza online, progettata per garantire protezione, velocità e facilità d’uso. Ecco cosa rende unica la sua offerta:

Protezione completa e privacy totale

Nascondi il tuo IP: naviga in modo anonimo e proteggi i tuoi dati personali da occhi indiscreti.

naviga in modo anonimo e proteggi i tuoi dati personali da occhi indiscreti. Crittografia Avanzata: òe tue connessioni saranno protette con la crittografia di ultima generazione, per una sicurezza senza compromessi.

òe tue connessioni saranno protette con la crittografia di ultima generazione, per una sicurezza senza compromessi. Politica No-Log: Surfshark non registra le tue attività online, garantendo il massimo rispetto per la tua privacy.

Dispositivi illimitati, sicurezza senza confini

Con un solo abbonamento, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi, senza limiti. Che si tratti della tua famiglia o dei colleghi, ogni connessione sarà al sicuro.

Funzionalità extra per la tua sicurezza

Protezione Antimalware: vaviga con tranquillità, senza il rischio di virus, malware o altri attacchi informatici.

vaviga con tranquillità, senza il rischio di virus, malware o altri attacchi informatici. Blocco di Annunci e Tracker: vivi un’esperienza online senza pubblicità invasive o tracciamenti indesiderati.

vivi un’esperienza online senza pubblicità invasive o tracciamenti indesiderati. Alternative ID: proteggi i tuoi dati personali creando e-mail proxy, evitando fughe di informazioni o spam nella casella di posta.

Prestazioni elevate e accesso Globale

Server in 100 Paesi: supera i limiti geografici e accedi a contenuti da tutto il mondo, ovunque tu sia.

supera i limiti geografici e accedi a contenuti da tutto il mondo, ovunque tu sia. Velocità Ottimizzata: streaming, gaming e download senza rallentamenti, per un’esperienza online fluida e affidabile.

Con Surfshark tuoi dati personali saranno sempre al sicuro e potrai navigare in totale anonimato, senza lasciare tracce. Inoltre, potrai finalmente accedere a contenuti streaming e piattaforme bloccate nella tua area geografica, e se ti trovi in un bar o in aeroporto, collegato a una rete Wi-Fi pubblica. Grazie a Surfshark, potrai navigare senza preoccuparti, con la certezza che la tua connessione è completamente protetta. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark clicca qui.