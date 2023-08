L'offerta lampo sul Mini PC che viene da Marte

Il nome è ispirato a quello del pianeta rosso: Minisforum Mars MC560 si differenzia dagli altri Mini PC per un design davvero unico. È il risultato di un concept che integra una webcam QHD nella parte frontale, così da non dover ricorrere a periferiche esterne per chiamate e videochiamate. In questo momento è protagonista di un’offerta lampo su Amazon che permette di acquistarlo al suo prezzo minimo storico, ma solo fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Il Mini PC con webcam e altoparlanti: Mars MC560

Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti, integra inoltre un processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU AMD Radeon Graphics, 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), una SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività e altoparlanti stereo. Le dimensioni sono pari a 10,5×6,8×15,3 centimetri. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Per quanto riguarda invece le porte di connessione, sono presenti USB 3.2 Type-A e Type-C, Ethernet, audio e HDMI. Nelle immagini qui allegate uno sguardo da vicino al suo design unico. Ha dunque quanto serve per gestire in maniera ottimale la produttività quotidiana, ma non solo, anche lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie all’offerta lampo di Amazon, è possibile acquistare Minisforum Mars MC560 al prezzo finale di 375,99 euro. L’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita in un solo giorno.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC già entro domani. Come scritto in apertura, non abbiamo modo di sapere per quanto rimarrà attiva la promozione, essendo legata a un numero limitato di unità e a una scadenza fissata entro poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.