Offerta lampo sul Mini PC Stick di NiPoGi: solo 99€

A guardarlo senza prestare troppa attenzione, NiPoGi Mini PC Stick (modello T6) sembra quasi una pendrive, ma all’interno del suo piccolo case racchiude le componenti di un vero e proprio computer: oggi lo segnaliamo su queste pagine poiché protagonista di un’offerta lampo su Amazon che ne abbatte il prezzo: per approfittarne e farlo tuo devi solo attivare il coupon dedicato. È adatto per gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’elaborazione dei documenti, la posta elettronica e la comunicazione, ma anche per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Le sue dimensioni sono pari a soli 11×3,9×1,7 centimetri, così da poter essere trasportato ovunque con sé, anche in tasca.

Mini PC Stick: NiPoGi T6 a prezzo stracciato

Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato (licenza ufficiale Microsoft), integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Atom x5-Z8350, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, uscita video HDMI, porte USB 3.0 e 2.0, lettore microSD, slot di alimentazione, pulsante di accensione e indicatore LED di funzionamento. Vuoi conoscere altre informazioni? Le trovi tutte nella descrizione completa.

Attenzione: come abbiamo già scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo. Ciò significa che, per approfittarne, non bisogna perdere tempo e attivare subito il coupon dedicato, così da acquistare NiPoGi Mini PC Stick (modello T6) al prezzo finale di soli 99 euro. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua, pronto a trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione di lavoro, studio, navigazione o intrattenimento.

