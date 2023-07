Notebook BMAX in offerta lampo: AFFRETTATI

Una segnalazione veloce per il notebook di BMAX in offerta lampo su Amazon: in questo momento, il modello Y13 Plus è acquistabile al prezzo finale di soli 319 euro. Integra un display touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e un comparto hardware che lo rende adatto allo studio così come alla produttività di base.

BMAX Y13 Plus: approfitta dello sconto

Tra le specifiche tecniche citiamo anche il processore Intel N5100, 12 GB di RAM e la SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, altoparlanti, webcam con microfono, tastiera retroilluminata e grande autonomia. Il tutto è racchiuso in un design super-sottile con spessore di soli 14,7 millimetri. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ricordiamo che l’offerta lampo durerà solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione: meglio approfittarne finché in tempo. Proposto al prezzo finale di soli 319 euro, il portatile BMAX Y13 Plus può rivelarsi per molti la scelta giusta.

Tra i punti di forza va sottolineato proprio il design convertibile che, all’occorrenza, permette di utilizzarlo in modalità tablet. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani con spedizione gratuita.

