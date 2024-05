Offerta lancio Kaspersky Premium: protezione totale al 56% di sconto

Da poco hai subito un attacco informatico, a causa del quale sono stati violati dei file a cui tenevi maggiormente, come le foto dei tuoi bambini o i video del tuo amico a quattro zampe quando era ancora soltanto un cucciolo. Quanto accaduto ti ha finalmente fatto aprire gli occhi su una delle cose più importanti della nostra vita di tutti i giorni: la privacy e la sicurezza online.

In una società connessa 24 ore al giorno, un normale antivirus non è più sufficiente. E nemmeno una VPN può fare più tanto di fronte a minacce più complesse di quella appena citata. Ecco quindi che in soccorso arrivano le prime soluzioni all-in-one, che riescono a coniugare un ottimo antivirus a una VPN premium. Una delle migliori soluzioni è Kaspersky Premium, che garantisce una copertura completa per tutte le esigenze di sicurezza della famiglia. In queste ore è possibile risparmiare il 56% sul prezzo di listino, con prezzi da 34,99 euro per il primo anno invece di 79,99 euro. In più, se le aspettative non dovessero essere all’altezza, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Gli elementi distintivi di Kaspersky Premium

Prima di tutto la sicurezza. Beneficiando della sua esperienza pluridecennale nel settore della sicurezza informatica, il pacchetto all-in-one dell’account Premium può includere un ottimo antivirus per prevenire ed eliminare definitivamente virus e malware, un potente sistema di protezione anti-ransomware, firewall e cryptojacking per aumentare in maniera esponeziale contro possibili hacker, e la rimozione delle minacce esistenti con annesso ripristino del PC.

Il pacchetto Premium di Kaspersky lavora in maniera importante anche dal punto di vista delle prestazioni del PC, attraverso un’ottimizzazione generale delle performance di ciascun dispositivo, la pulizia e il monitoraggio dell’integrità del disco rigido e un’esperienza streaming che non prevede i ripetuti blocchi ormai familiari agli utenti che giocano lunghe sessioni di gaming.

Alle funzionalità per le prestazioni si uniscono poi quelle per la privacy. Con Kaspersky Premium ci si assicura una VPN veloce e illimitata, una protezione avanzata delle informazioni personali e di pagamento, più una navigazione privata e anche in questo caso senza interruzioni, grazie al blocco della pubblicità e dei web tracker.

Per chiudere il cerchio, la scelta dell’account Premium offre una protezione dell’identità avanzata e un supporto IT professionale da remoto. Per quanto riguarda la protezione dell’identità, il software di Kaspersky garantisce la salvaguardia dei propri dati personali e impedisce a utenti terzi di accedere al sistema da remoto. Infine, essere clienti premium significa beneficiare di un supporto avanzato per aiutarti a risolvere i problemi legati alla propria sicurezza online nel tempo più breve possibile.

L’ultima promozione di Kaspersky Premium

Il piano all-in-one per la privacy e la sicurezza online Kaspersky Premium è in offerta a soli 34,99 euro invece di 79,99 euro, per effetto del maxi sconto del 56 per cento. Al termine del primo anno, l’intero pacchetto si rinnoverà a 79,99 euro ogni dodici mesi.

Compatibile con PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android più dispositivi iOS, offre anche 12 mesi gratis di Kaspersky Safe Kids, il tool studiato appositamente da Kaspersky per offrire una protezione totale ai bambini più piccoli.