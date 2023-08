Teclast N15, offerta lancio per il Mini PC: coupon -70€

Novità nel catalogo Amazon, Teclast N15 è un Mini PC proposto dal marchio ormai celebre per tablet e notebook: in occasione del lancio può essere acquistato in forte sconto. Per approfittare dell’occasione non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, così da poterlo mettere sulla propria scrivania con una spesa davvero irrisoria. È adatto alla produttività, allo studio (perfetto in vista del Back to School), alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero.

I punti di forza di Teclast N15: il Mini PC

Analizziamone i punti di forza partendo dal sistema operativo: è preinstallato Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Passando alle specifiche tecniche, integra il processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

A racchiudere ogni componente è un design compatto con dimensioni pari a soli 115x115x40 millimetri e un peso che si attesta a circa 400 grammi. Le porte di connessione presenti sono: sei USB Type-A di cui due 3.2 e quattro 2.0, una USB-C con uscita video, due jack audio, lettore microSD, output HDMI, DisplayPort e VGA con supporto al collegamento simultaneo di più monitor a risoluzione 4K, due slot Ethernet. Per saperne di consultare la descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso per il lancio su Amazon, Teclast N15 può essere acquistato al prezzo finale di soli 169 euro invece di 239 euro come da listino. Come già scritto, per approfittare dello sconto non bisogna far altro che attivare il coupon dal valore di 70 euro.

È garantita la disponibilità immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto, sarà possibile mettere il Mini PC sulla propria scrivania già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.