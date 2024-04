Offerta limitata PureVPN: VPN scontata dell’83%

Ci sono possibilità che capitano molto raramente, come l’offerta limitata di PureVPN. Parliamo di uno sconto notevole, attualmente il più alto nel mercato delle VPN: 83% di sconto sul piano Standard. L’abbonamento è per 24 mesi, che diventano 26 con i 2 mesi gratuiti extra.

Offerta limitata PureVPN: sicurezza e convenienza garantiti

Il servizio VPN di PureVPN diventa accessibile a tutti grazie all’attuale promo. I piani annuali e biennali sono ora disponibili a prezzi stracciati, tutto a favore degli utenti che spesso cercano offerte per proteggere la loro vita digitale. I piani “MAX” e “PLUS” includono 4 mesi gratuiti, e costano rispettivamente 3,51 euro e 2,93 euro al mese.

Se vuoi ulteriormente risparmiare, il piano Standard ha un costo di 1,92 euro al mese, con 2 mesi gratis. Ovviamente, il più completo è il piano MAX. Sta a te decidere a quale abbonarti.

Per quanto riguarda le funzionalità di PureVPN, non si limitano soltanto a farti navigare in anonimo. Con Pure Keep, potrai gestire le tue password facilmente, così potrai accedere in sicurezza a ogni piattaforma online. PureEncrypt, invece, protegge i tuoi file con la crittografia di livello militare, mentre PurePrivacy blocca la pubblicità e monitora le minacce in tempo reale.

Arrivando al dunque, la promo di PureVPN è un’occasione imperdibile. Navigare in sicurezza è importante, così come proteggere la tua privacy e accedere liberamente a tutti i contenuti. Lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva sarebbe un peccato mortale.

PureVPN offre un servizio eccellente da diversi anni, applica la politica di zero log, usa server veloci in oltre 140 paesi e si avvale di supporto clienti disponibile 24/7. Non importa se sei un professionista, un divoratore di contenuti in streaming o semplicemente vuoi navigare privatamente: l’offerta limitata di PureVPN è qui per soddisfare tutte le tue necessità. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati!