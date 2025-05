Offerta limitata su Ring Intercom: controllo da remoto a metà prezzo

Ring Intercom è un sistema intelligente che ti permette di aprire a distanza un cancello o una porta. Perché è utile? Immagina che non sei in casa e il corriere ti deve consegnare un pacco importante che può lasciarti nel vialetto d’ingresso aprendo il cancelletto. Oppure che puoi far entrare tuo figlio che si è dimenticato le chiavi di casa o, ancora, che puoi gestire i check-in del tuo B&B anche senza essere fisicamente presente. Una serie di vantaggi enormi che con il Ring Intercom puoi portare a casa tua a soli 49,99€ sfruttando l’offerta a tempo su Amazon.

3 ragioni per scegliere Ring Intercom

Apri il portone da ovunque

Audio bidirezionale integrato

Installazione facile, compatibile con Alexa

Perfetto per B&B, case in affitto e seconde case

Ring Intercom non è solo un sistema di apertura a distanza, ma un vero e proprio dispositivo smart che può rivoluzionare il modo in cui gestisci e pensi l’ingresso della tua abitazione. Con questo semplice dispositivo, che puoi facilmente installare anche da solo, puoi interagire con le persone che si trovano davanti al tuo citofono.

Grazie all’audio bidirezionale, infatti, puoi parlare con il corriere o la persona che stavi aspettando così da informarlo che stai arrivando o fornendogli le istruzioni per lasciare il pacco.

Se gestisci un B&B, una casa vacanze o qualsiasi altro alloggio in affitto, con Ring Intercom puoi anche creare una serie di chiavi virtuali con le quali gestire e monitorare tutti gli accessi. Sai sempre quello che succede a casa tua anche quando non ci sei. Questo può davvero fare la differenza.

Ideale per chi…

Vuole ricevere pacchi in sicurezza

Desidera rendere smart il proprio impianto senza cambiarlo

Aiuta un familiare anziano a gestire meglio gli accessi

Scegli di rendere smart la tua casa e di migliorare la qualità delle tue giornate. Con Ring Intercom puoi farlo. Acquistalo ora a metà prezzo!