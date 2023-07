Il Mini PC di Beelink per la prima volta sotto i 200€

Beelink MINI S12 Pro è un Mini PC che unisce design e prestazioni: all’interno del suo case elegante e davvero compatto racchiude tutto quanto serve per il lavoro e non solo. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare ai lettori l’offerta su Amazon che lo porta, per la prima volta in assoluto, sotto la soglia dei 200 euro. Passiamone in rassegna i punti di forza per capire meglio perché si tratta di un affare da cogliere al volo.

Beelink MINI S12 Pro: oggi il Mini PC è un affare

Partiamo dalle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N100 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 2280 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In merito alle porte di connessione, sono quelle visibili nell’immagine qui sotto: quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, uno slot Ethernet, due uscite video HDMI con supporto al 4K per la connessione simultanea di altrettanti monitor e jack audio da 3,5 mm. Per saperne di più è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare Beelink MINI S12 Pro al prezzo finale di 198,55 euro. Per la prima volta la spesa scende sotto la soglia dei 200 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attivo lo sconto, il consiglio per gli interessati è di non perdere l’occasione.

Amazon garantisce inoltre la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, già domani il Mini PC potrà essere posizionato sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.