Offerta Mondly: impara nuove lingue e risparmia il 95%

Sei alla ricerca di corsi di lingue online ma non sai decidere quale lingua straniera vuoi studiare? Niente paura: Mondly risolve il tuo problema e con la campagna Back to School ti offre un abbonamento a 41 lingue straniere a soli 89,99 euro per sempre! Hai capito bene: attraverso la App Mondly potrai apprendere le lingue scegliendo tra 41 corsi e risparmiare il 95% sul prezzo di listino. L'offerta è valida ancora per pochi giorni: leggi questa news e acquista il tuo accesso illimitato ai corsi di lingue.

Impara le lingue con Mondly

Imparare una lingua straniera con Mondly è facile, divertente e veloce e grazie al metodo efficace e intuitivo che combina scienza e tecnologia imparerai a parlare le lingue straniere rapidamente e senza sforzo. Attraverso un percorso che combina momenti di conversazione, riconoscimento vocale delle risposte e lezioni in realtà aumentata imparerai a parlare le lingue in maniera fluente e naturale.

Per il suo carattere innovativo e per la sua efficacia Mondly è stata premiata come App dell'anno da Facebook e Best New App da Apple e conta oggi oltre 80 milioni di download.

Il Metodo Mondly

Mondly mette al centro del percorso di apprendimento le frasi e non le parole, facilitando in questo modo la memorizzazione di strutture e il suo utilizzo immediato nel dialogo. Questo aspetto è reso più efficace dalla possibilità di conversare con i collaboratori di MOndly, madrelingua professionisti che ti aiuteranno ad affinare la pronuncia.

Un Chatbot di riconoscimento vocale tecnologicamente avanzato consente inoltre di accedere a conversazioni e corsi esclusivi attraverso la Realtà Aumentata.

Infine occorre sottolineare come il metodo Mondly preveda un processo di memorizzazione dei concetti ampiamente collaudati che consentono di apprendere rapidamente e di fissare le lezioni senza sforzo.