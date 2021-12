Offerta natalizia pCloud: Family Plan da 2 TB con il 71% di sconto

La tecnologia cloud è ormai diventata molto comune e, in un contesto famigliare, si tratta di un ottimo modo per avere uno spazio comune per i contenuti condivisi. Che si tratti di documenti, foto di famiglia o qualunque altro dato, un cloud condiviso per figli, genitori o coniugi, permette uno scambio file comodo e immediato.

Sotto questo punto di vista, è bene considerare con attenzione l'offerta natalizia di pCloud che, solo nel periodo delle feste, offre una sottoscrizione a vita per 2 TB di spazio cloud con lo sconto del 71% rispetto al prezzo di listino. Uno spazio considerevole, che permette di archiviare praticamente qualunque tipo di file possibile senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Niente abbonamenti, rinnovi da ricordare e quant'altro: rispetto ai 1.400 euro solitamente richiesti, l'offerta di pCloud scende vertiginosamente a solamente 400 euro. Una volta effettuato questo acquisto una tantum, la famiglia può disporre come meglio crede dello spazio acquistato per sempre.

Con pCloud 2 TB di spazio su cloud per sempre e senza ulteriori costi

L'offerta in questione permette la condivisione dello spazio disponibile fino a 5 utenti, con una cronologia del cestino che permette il recupero dei file cancellati fino a 30 giorni dopo l'eliminazione.

A rendere ancora più interessante la proposta vi è una particolare cura nei dettagli di pCloud. Nello specifico, il servizio adotta il protocollo TLS/SSL. Ciò significa che lo standard di sicurezza dei server utilizzati per il cloud è elevatissima.

In abbinamento ad alcuni servizi di sicurezza, come VPN e antivirus, è possibile mantenere al sicuro i propri dati, rendendoli al contempo accessibili a tutta la famiglia.

Attraverso la gestione delle cartelle secondo una quota equa, è possibile assegnare spazi determinati per ogni componente della famiglia. Ciò permette di gestire il cloud senza abusi da parte di nessuno, suddividendo lo spazio tra tutti i membri.

Infine, il servizio in questione offre la possibilità di effettuare backup dei dati già presenti in altre piattaforme/social network come:

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Photos

Ciò consente di avere sempre a disposizione una piattaforma sicura in cui conservare qualunque tipo di documento o ricordo legato alla propria famiglia. Il tutto per un costo molto basso, tenuto conto che si tratta di un pagamento una tantum.