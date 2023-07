Crolla il prezzo del notebook Lenovo con Intel e W11

Progettato per offrire un ottimo bilanciamento tra produttività alla scrivania e in movimento, Lenovo ThinkPad T è il notebook versatile proposto dal brand leader del mercato ai professionisti e non solo. Include caratteristiche che lo rendono adatto non solo a gestire le più comuni attività della produttività quotidiana (documenti, comunicazione, posta elettronica ecc.), ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Oggi merita un nuovo passaggio su queste pagine per segnalare l’offerta su Amazon che permette di acquistarlo a un prezzo finale davvero contenuto. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, lo sconto è applicato in automatico direttamente dall’e-commerce.

Lenovo ThinkPad T: il notebook oggi in sconto

Con sistema operativo Windows 11 Pro (licenza ufficiale Microsoft) preinstallato, integra le seguenti specifiche tecniche: display con diagonale da da 14,1 pollici e risoluzione HD, processore Intel della serie Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono per videochiamate e riunioni da remoto, altoparlanti, tastiera con layout italiano e batteria con autonomia elevata. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

È un prodotto ricondizionato proposto con un anno di garanzia grazie al programma Amazon Renewed, in condizioni eccellenti e senza segna di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri. La durata della batteria risulta superiore all’80% rispetto a quella del nuovo. In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare Lenovo ThinkPad T al prezzo finale di soli 282 euro, il più basso di sempre.

Chiudiamo segnalando che l’e-commerce assicura la consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo, con spedizione gratuita. Scegliendo di effettuare subito l’ordine si riceverà dunque il notebook già entro questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.