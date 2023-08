L'offerta sul nuovo Echo Dot, anche con orologio

La quinta generazione di Echo Dot, lo smart speaker di Amazon potenziato dall’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale Alexa, è proposto oggi sull’e-commerce con uno sconto del 42%. Si tratta di un’ottima occasione per mettere in ogni stanza della casa un altoparlante utile sia per la riproduzione della musica o dei podcast che per il controllo dei dispositivi presenti nella smart home.

Echo Dot con Alexa: l’affare a -42%

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, garantisce il pieno supporto a tutte le piattaforme di streaming più famose e utilizzate (Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e così via), è stato progettato con un’attenzione particolare sul fronte privacy e integra un sensore di temperatura che può essere sfruttato per creare routine personalizzate all’interno della casa. Al prezzo finale di soli 34,99 euro è un affare da cogliere al volo.

Volendo, c’è anche la versione con orologio in sconto del 36%. Perfetta da mettere sul comodino, è proposta oggi al prezzo finale di 44,99 euro invece di 69,99 euro come da listino.

Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo e imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot per posporre la sveglia.

In entrambi i casi, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna s domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto arriverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Ecco tutte le opzioni relative alle colorazioni proposte, tra le quali scegliere la migliore in base al proprio stile di arredamento (il prezzo non cambia).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.