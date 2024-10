Offerta speciale ExpressVPN: 12 mesi + 3 mesi gratis

Se stai cercando un servizio VPN affidabile per proteggere la tua privacy online, ExpressVPN propone un’offerta speciale che potrebbe fare al caso tuo: abbonati per 12 mesi e ottieni 3 mesi aggiuntivi gratis. Grazie a questa promozione, puoi beneficiare di un accesso continuo e sicuro a tutte le app di ExpressVPN per un totale di 15 mesi, garantendo un risparmio significativo rispetto all’abbonamento mensile.

Scegli il piano adatto a te

ExpressVPN è disponibile con tre soluzioni di abbonamento:

1 Mese : $12,95 al mese, ideale per chi desidera provare il servizio a breve termine.

: $12,95 al mese, ideale per chi desidera provare il servizio a breve termine. 12 Mesi + 3 Mesi GRATIS : $6,67 al mese (risparmi il 48%), la scelta più popolare per chi vuole protezione continua e risparmiare sul lungo periodo.

: $6,67 al mese (risparmi il 48%), la scelta più popolare per chi vuole protezione continua e risparmiare sul lungo periodo. 6 Mesi: $9,99 al mese, una soluzione intermedia per chi cerca un compromesso tra flessibilità e risparmio.

Ogni piano è accompagnato da una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendoti di testare il servizio senza rischi.

ExpressVPN si distingue come una delle migliori VPN per chi vive in Italia o per chi desidera connettersi a server italiani dall’estero. Ecco i principali vantaggi:

Protezione della Privacy : Navigando con un indirizzo IP italiano, ExpressVPN crittografa tutto il tuo traffico, rendendolo illeggibile a occhi indiscreti, incluso il tuo ISP, che in Italia è obbligato a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi.

: Navigando con un indirizzo IP italiano, ExpressVPN crittografa tutto il tuo traffico, rendendolo illeggibile a occhi indiscreti, incluso il tuo ISP, che in Italia è obbligato a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi. Accesso a Contenuti Bloccati : Connettersi a un server VPN in Italia ti permette di bypassare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti in streaming, siti web e servizi locali ovunque ti trovi.

: Connettersi a un server VPN in Italia ti permette di bypassare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti in streaming, siti web e servizi locali ovunque ti trovi. Navigazione Sicura su Wi-Fi Pubblici: ExpressVPN garantisce una connessione sicura quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, come in hotel, aeroporti o caffetterie, proteggendoti da eventuali minacce e hacker.

Come abbonarsi a ExpressVPN in 3 semplici passaggi

Seleziona un piano che meglio si adatta alle tue esigenze di sicurezza e privacy. Scarica l’app per il tuo dispositivo (PC, Mac, iPhone, Android, Linux e molti altri). Connettiti a un server VPN in Italia o in una delle oltre 105 località disponibili in tutto il mondo.

Una volta connesso, potrai navigare con un indirizzo IP italiano, mantenendo la tua attività online completamente protetta e anonima.

Compatibilità con tutti i tuoi dispositivi

ExpressVPN è progettato per funzionare su un’ampia gamma di dispositivi, inclusi:

PC, Mac, iOS e Android

Linux e router

Browser come Chrome, Firefox ed Edge, tramite estensioni dedicate.

Con un singolo abbonamento, potrai proteggere tutti i tuoi dispositivi, garantendo una sicurezza totale per la tua casa e in viaggio. Per conoscere l’offerta completa di ExpressVPN clicca qui.