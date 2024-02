Offerta speciale: sicurezza garantita con antivirus e VPN a meno di 3€/mese

Ci sono ancora molti utenti che non sono consapevoli dei rischi che corrono mentre navigano online. Protezioni efficaci come il pacchetto Norton 360 Deluxe possono cambiare le regole del gioco.

Questo bundle, infatti, è completo e offre protezione sia per i dispositivi personali che per la privacy online grazie alla combinazione antivirus in tempo reale e VPN senza limiti.

La vera grande notizia è che, per un periodo limitato, puoi acquistare questo pacchetto a un prezzo eccezionale, che costa meno di 3 euro al mese.

Protezione totale con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe protegge da tutte le minacce informatiche in tempo reale, sia esistenti che nuove. Le tue informazioni riservate saranno sempre protette mentre navighi online. Con questo bundle puoi proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Ciò che rende veramente vantaggioso il pacchetto è la VPN illimitata inclusa, che ti consente di navigare in modo anonimo e senza tracciamento delle attività online. Tutto questo grazie alla crittografia avanzata di livello militare.

L’offerta promozionale attuale è di quelle da non perdere. Grazie allo sconto del 66%, per il primo anno di protezione pagherai soltanto 34,99 euro, anziché il prezzo di listino di 104,99 euro.

Ribadiamo nuovamente che con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 5 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, con la compatibilità al 100% su Windows, Mac, iPhone, iPad e dispositivi Android.

Non continuare a esporre i tuoi dispositivi a tutte le minacce online. Approfitta subito di questa straordinaria offerta e inizia a navigare in modo sicuro e privato. Entra nel sito ufficiale tramite il bottone qui sotto e acquista la licenza di un anno oggi stesso.

