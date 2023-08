Offerta Spusu 70 in scadenza: approfitta ora

Spusu 70 è una delle poche offerte che permette di accumulare gigabyte di traffico inutilizzato a fine mese. 70 GB di traffico dati base, 2000 minuti di conversazione e 500 SMS al mese: questo è il contenuto del pacchetto.

Puoi anche accumulare una riserva di traffico fino a 140 GB per il mese successivo. Ma c’è un problema: l’offerta sta per scadere. Quindi, clicca sul link qui sotto e sottoscrivi Spusu 70.

In scadenza l’offerta Spusu 70: ecco cosa fare

Innanzitutto, Spusu 70 garantisce la massima velocità in 4G+ sia per i download che per gli upload. I minuti compresi nel prezzo possono essere utilizzati anche per chiamare numeri fissi e mobili nel resto d’Europa senza alcun costo aggiuntivo.

Con Data Reserve puoi accumulare fino a 140 GB di traffico dati non utilizzato per il mese corrente, che saranno disponibili dal mese successivo. Ciò vale sia per i minuti che per gli SMS, che non hanno una data di scadenza.

Piuttosto, vengono sempre messi a disposizione fino al loro esaurimento. Puoi anche riempire continuamente la riserva con le unità che non ti servono, così sarà sempre piena.

Ad esempio, se il tuo utilizzo mensile è di 30 GB, Spusu accantonerà i restanti 40 GB nel mese successivo. Questi sono a tua completa disposizione fino al completo esaurimento e possono essere riforniti in qualsiasi momento.

Inoltre, Spusu garantisce prezzi fissi in ogni momento, senza rimodulazioni periodiche, come spesso succede con altri provider.

C’è anche la segreteria telefonica totalmente gratuita che ti permette di ricevere messaggi vocali mentre sei assente.

Il processo di attivazione è molto semplice e può essere effettuato completamente online; basta cliccare sul pulsante “acquista” e la SIM ti verrà inviata a casa.

Inserisci i dati richiesti e scegli se vuoi una SIM classica o una eSIM e se desideri la ricarica manuale o il rinnovo automatico.

Puoi pagare anche con carte di pagamento VISA e MasterCard oppure PayPal. Il costo totale di attivazione è pari a 15,88 euro.

