Offerta sul Galaxy Tab S6 Lite che arriva con la penna

Se sei alla ricerca di un tablet semplice da utilizzare ma soprattutto perfetto per ogni genere di utilizzo allora non puoi non acquistare Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Disponibile su Amazon a soli 378,00€ è una vera scoperta dal momento che si presta ad ogni esigenza e per il fatto che arriva con la S Pen inclusa in confezione, quindi come non amarlo.

Acquistabile sia con finanziamento a Tasso Zero che in un0unica soluzione, arriva da te senza costi aggiuntivi se possiedi un abbonamento Prime. Cosa aspetti?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: tutti i dettagli su questo gioiellino

Samsung Galaxy Tab S6 Lite uno di quei tablet che non passa mai in sordina. Infatti è sempre tra i migliori e i più consigliati visto che effettivamente, è un buon prodotto. Disponibile in colorazione grigia è moderno, elegante, slim e non troppo pensate quindi da avere anche in borsa è perfetto.

A tua disposizione ti mette:

un display da 10,4 pollici super ampio;

super ampio; risoluzione WUXGA+ per goderti qualunque tipo di contenuto, anche in streaming;

per goderti qualunque tipo di contenuto, anche in streaming; fotocamera frontale e posteriore per sbizzarrirti quanto vuoi;

e per sbizzarrirti quanto vuoi; compatibilità con S Pen per trasformare il tablet in una tela da disegno o per prendere appunti;

per trasformare il tablet in una tela da disegno o per prendere appunti; batteria ultra duratura che ti supporta ore e ore fuori casa.

Insomma, questo tablet è tutto da scoprire e tu hai l'occasione di farlo diventare tuo. Ti faccio sapere che inoltre, la memoria da 64 GB è completamente espandibile quindi non ti pone limiti.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab S6 Lite su Amazon a soli 378,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in pochissimo tempo. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.