Offerta super: AtlasVPN in sconto dell'86%

Una VPN (Virtual Private Network) non è solamente un tool per nascondere il proprio indirizzo IP, magari per accedere a contenuti limitati geograficamente; è oggi una necessità per proteggere la propria identità digitale, visto che sempre più utenti sono vittima di cyber attacchi e truffe online. Atlas VPN combina innovazione, velocità e sicurezza, ed è quindi una scelta eccellente, soprattutto considerando l’attuale promozione per il piano biennale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le caratteristiche uniche di AtlasVPN

Quando si parla di VPN, Atlas si distingue per alcune funzionalità avanzate come i server MultiHop, che dirigono il tuo traffico attraverso più server in luoghi diversi, aumentando il livello di sicurezza e anonimato. In più, grazie al protoccolo WireGuard, hai una connessione sicura ma senza compromessi riguardo velocità e affidabilità.

Questa caratteristica si riflette anche nello streaming e nella condivisione P2P. AtlasVPN è ottimizzata per queste due attività, offrendo un’esperienza fluida e senza buffering. Grazie a server dedicati e larghezze di banda illimitate, puoi immergerti nei tuoi contenuti preferiti in alta definizione, liberi da rallentamenti o interruzioni, mentre per il P2P puoi condividere file in modo sicuro, proteggendo la tua identità.

Ma tutti questi aspetti sono inutili senza una garanzia sulla privacy e sulla sicurezza. AtlasVPN non delude anche qui, utilizzando una crittografia di livello militare (AES-256, ChaCha20, IPSec/IKEv2) per salvaguardare i tuoi dati, mentre la sua politica di no-log assicura che le tue attività online rimangano private, senza tracciare o conservare informazioni sulle tue sessioni di navigazione. E se non ti basta: AtlasVPN rafforza la tua sicurezza online con funzionalità come il blocco dei malware e il Data Breach Monitor, che ti proteggono da minacce digitali e ti informano in caso di compromissione dei tuoi dati personali.

Insomma, AtlasVPN non è l’ennesimo servizio vpn presente sul mercato: è una soluzione completa e anche conveniente. Con il piano biennale, ora disponibile a soli 1,54 euro al mese, hai l’opportunità di navigare in modo sicuro, privato e veloce, senza spendere una fortuna. Visita la pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto e approfitta dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.