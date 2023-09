Offerta TIM casa: zero costi di attivazione su TIM WiFi Power Smart

TIM ha esteso la promozione estiva fino al 15 settembre 2023, che offre ai nuovi clienti zero costi di attivazione per l’offerta TIM WiFi Power Smart, che costa 24,90 euro al mese, con sconto di 6 euro a rinnovo.

Andiamo a vedere i dettagli di questa nuova offerta promozionale da parte di TIM.

Offerta TIM casa senza costi di attivazione prorogata fino al 15 settembre

La TIM ha prorogato la promozione estiva fino al 15 settembre 2023, la quale consente ai nuovi clienti che opteranno per l’offerta TIM WiFi Power di usufruire dell’attivazione gratuita, risparmiando 39,90 euro.

Il prezzo indicato per questa offerta corrisponde a 30,90 euro mensili. Tuttavia, i clienti già in possesso di un abbonamento TIM mobile attivo pari o superiore a 9,90 euro avranno la possibilità di accedere alla fibra ultraveloce di TIM a casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, con uno sconto di 6 euro.

Torniamo a puntualizzare che tale offerta non prevede costi di attivazione fino al 15 settembre 2023. L’offerta include internet illimitato con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps per il download e 1 Gbps per l’upload su una rete FTTH.

Inoltre, sono disponibili chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con attivazione online.

In caso contrario, le chiamate sono addebitate in base al consumo, a meno che non venga selezionata l’opzione Voice a 5 euro al mese. È inoltre inclusa la funzione TIM Safe Navigation per proteggere contro le principali minacce web.

L’offerta include un modem TIM Hub+ Executive, dotato di tecnologia Wi-Fi 6 con Easymesh per una navigazione stabile, veloce e di alta qualità. Il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.