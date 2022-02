Offerta Udemy: corso completo sulla SEO con il 78% di sconto

La SEO, ovvero Search Engine Optimization, è un settore in costante crescita che impegna, anche nel nostro paese, migliaia e migliaia di persone. Si tratta di una branca del web marketing che, come pochi altri, cattura l’attenzione di chi sta ancora cercando un indirizzo lavorativo preciso.

Pur non esistendo ancora corsi specifici a livello scolastico vi sono svariati corsi online, ma pochi realmente possono fornire nozioni utili per entrare in questo ambito lavorativo.

Tra di essi, figura senza ombra di dubbio Corso SEO Completo: come ottimizzare il tuo sito WordPress, un percorso formativo proposto da Udemy. Si tratta di un pacchetto con focus sul famoso CMS WordPress, anche se le sue nozioni sono utili a chiunque si sta avvicinando al settore.

Se già di base un corso di questo tipo è allettante, Udemy ha voluto renderlo imperdibile con uno sconto del 78%.

Un corso completo sulla SEO per approfondire le conoscenze e trovare nuovi sbocchi lavorativi

Il percorso formativo di cui stiamo parlando è proposto dai fratelli Matteo e Alberto Olla. Il primo è un Manager Director con ampia esperienza alle spalle, sia in Italia che all’estero. Alberto è invece un programmatore con esperienza decennale, autore di svariati corsi.

Il pacchetto di cui stiamo parlando include la bellezza di quasi 20 ore e mezza di formazione, suddivisi in 225 lezioni e correlate da 13 risorse scaricabili.

I video offrono un percorso approfondito del settore, partendo dall’introduzione al tema fino all’analisi del mercato e dei domini, per poi completare il tutto con argomenti come SEO on page e indicizzazione.

Nonostante non siano necessarie conoscenze pregresse, gli autori del corso consigliano di avere già un proprio sito per poter sperimentare ciò che si impara nelle lezioni. Inoltre, può aiutare un piccolo budget per la realizzazione di contenuti e l’acquisto di strumenti utili per l’analisi dei dati.

Come già accennato, Udemy propone il corso con un consistente sconto: rispetto ai 94,99 euro del prezzo di listino infatti, questo è disponibile per appena 20,99 euro. Un’opportunità imperdibile per ottenere conoscenze potenzialmente molto utili per lavorare online.