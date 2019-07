Tra i dispositivi che è possibile far rientrare nel calderone dell’ambito smart home ci sono anche i videocitofoni WiFi. Vere e proprie videocamere che si connettono alla rete domestica così da poter controllare chi bussa alla porta anche quando siamo lontani da casa. Oggi segnaliamo quello prodotto da NANTING e in offerta temporanea su Amazon al prezzo di 41,54 euro anziché 48,88 euro.

NANTING, videocitofono WiFi in offerta

Integra un sensore in grado di effettuare riprese video a risoluzione 720p e un’ottica che garantisce un angolo di visione pari a 166 gradi. C’è inoltre il sensore PIR utile per la rilevazione automatica del movimento: così il device può inviare una notifica sullo smartphone dell’utente in caso di anomalia, permettendo a quest’ultimo di attivare subito lo streaming in diretta di quanto inquadrato per accertarsi che non ci siano problemi. Non manca inoltre la visione notturna con sei LED a elevata potenza per coprire una distanza massima che arriva a 10 metri.

Per l’alimentazione non servono cavi né fili: sono sufficienti tre batterie 18650 da 2.600 mAh,con un’autonomia dichiarata sufficiente ad assicurare fino a sei mesi di utilizzo, merito anche del sistema di ottimizzazione dei consumi impiegato. La certificazione IP65 lo rende resistente all’acqua e dunque adatto a un uso in ambiente esterno.

Il videocitofono WiFi di NANTING è compatibile sia con i dispositivi Android sia con quelli iOS. Offre inoltre una comunicazione audio bidirezionale attraverso un microfono e un altoparlante: così è possibile parlare con chi si trova alla porta anche quando ci si trova lontano. All’atto dell’acquisto, nella confezione c’è una scheda microSD da 16 GB per il salvataggio delle riprese.