Offerte Amazon: tutti soddisfatti? Il sondaggio

Amazon ha concluso la settimana del Black Friday e si è gettata a capofitto nelle offerte pre-natalizie. La sensazione è che siano state moltissime le offerte e che in molti casi la community ne abbia approfittato per acquisti comuni (oggetti casalinghi, strumenti di utilità quotidiana). Molte le offerte “wow” che abbiamo segnalato, ma non sono comparse tra gli elementi più cercati: lo strano clima che si sta vivendo anche in questa fine 2021 potrebbe aver rallentato lo spirito natalizio e potrebbe portare soltanto adesso ad approfittare delle offerte in uscita.

Che ne pensi delle offerte Amazon?

Amazon vorrebbe in ogni caso conoscere la tua opinione in merito, così da capire come calibrare al meglio la pioggia di offerte di fine anno e formulare il giusto mix in occasione delle prossime tornate di sconto. A tal fine il gruppo ha messo a punto un sondaggio che sta proponendo in queste ore ai propri clienti:

Al fine di migliorare l'esperienza dei nostri clienti, vorremmo conoscere il tuo parere sulla pagina delle Offerte di Amazon.it. Grazie per il tuo tempo e per la tua sincera opinione.

Non si tratta di un sondaggio pensato a fini di profilazione (Amazon chiede anzi di evitare informazioni sensibili tra le risposte), ma per avere una fotografia generale e sommaria della percezione delle offerte da parte della propria utenza:

Cinque domande chiuse ed un interrogativo aperto finale: il tutto si compila in pochi minuti e può dar voce a nuovi immaginari per la vetrina più visitata d'Italia. Per compilare il sondaggio clicca qui.