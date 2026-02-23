Offerte AVG 2026: sicurezza online con sconti fino al 60%

Nel panorama della sicurezza informatica, proteggere dispositivi e dati personali è diventato fondamentale tanto per gli utenti privati quanto per le aziende. Le nuove offerte di AVG, propongono soluzioni complete con sconti fino al 60% sul primo anno di abbonamento. Un’occasione per rafforzare la sicurezza digitale con una soluzione che unisce protezione antivirus, difesa della privacy e strumenti di ottimizzazione

AVG Internet Security: protezione essenziale contro le minacce online

AVG Internet Security è pensato per chi cerca una difesa efficace contro virus, malware e ransomware. La soluzione include protezione in tempo reale, blocco dei siti Web contraffatti o non sicuri, difesa dai tentativi di phishing e verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi.

L’offerta attuale prevede uno sconto del 60%, con prezzo ridotto a 39,99 euro per il primo anno rispetto ai 99,99 euro di rinnovo. Il piano copre fino a 10 dispositivi, rendendolo adatto a famiglie o piccoli team di lavoro.

AVG Ultimate: sicurezza, privacy e ottimizzazione

Per chi desidera una protezione più estesa, AVG Ultimate integra funzionalità aggiuntive dedicate a privacy e performance. Oltre alla protezione antivirus completa, include AVG TuneUp per l’ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione, AVG Secure VPN per una navigazione privata e sicura e AVG AntiTrack per limitare il tracciamento pubblicitario online.

Anche in questo caso è attivo uno sconto del 60%, con prezzo promozionale di 55,99 euro per il primo anno rispetto ai 139,99 euro previsti al rinnovo. Il piano copre fino a 10 dispositivi.

Garanzia e flessibilità

Tutte le offerte includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, elemento che consente di testare il servizio senza rischi. Come per molti abbonamenti software, il prezzo promozionale si applica al primo anno, mentre al rinnovo viene applicata la tariffa standard salvo eventuali nuove promozioni. Per conoscere l’offerta completa di AVG clicca qui.