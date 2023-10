Offerte di Halloween su CDKeys: i migliori giochi horror in sconto

Oggi è la giornata tanto attesa di Halloween e su CDKeys sei ancora in tempo per approfittare di una o più delle numerose offerte attive su fantastici giochi horror che possono aiutarti a rendere la serata ancora più coinvolgente.

Puoi accedere a tutti i giochi in offerta tramite questa pagina in cui potrai scoprire la presenza di saghe molto amate come quella di Resident Evil, ma anche The Last of Us, Days Gone, The Evil Within e molti altri ancora.

Offerte Halloween su CDKeys: i giochi horror da non perdere

Il numero impressionante di produzioni disponibili in sconto ti stupirà e il bello è che puoi trovare qualsiasi cosa: la versione PC di The Last of Us Part I ad esempio, così come Days Gone, Dead Space, Devil May Cry 5 e Death Stranding.

La lista è davvero lunga ma non possiamo non menzionare anche Dying Light 2, Fallout 4, Ghostwire Tokyo, Outlast Trinity, Little Nightmares, Prey, Resident Evil 4, The Dark Pictures House of Ashes e molti altri ancora.

Le offerte sono tutte relative a codici che puoi attivare tranquillamente in Italia sulle piattaforme che ti vengono segnalate. Nessuna preoccupazione, nessun inganno (anche se siamo ad Halloween). Devi solo scegliere i tuoi giochi, pagare e riceverai subito il codice da riscattare per iniziare il download. E la tua festa di Halloween potrà cominciare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.