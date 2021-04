Offerte di lavoro tech: le migliori di aprile 2021

Chiunque stia cercando un nuovo posto di lavoro, oppure stia valutando le proprie opportunità di ricollocamento per il futuro prossimo venturo, ha la possibilità di attingere ai servizi di ReteInformaticaLavoro: si tratta di un network che proprio sul settore “tech” affonda le radici delle proprie competenze per trovare l’ideale punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questa selezione messa a disposizione di Punto Informatico, sono elencate nuove opportunità disponibili in questo mese di Aprile, occasioni importanti per la carriera lavorativa e per le quali ReteInformaticaLavoro rappresenta l’hub migliore per assistere gli interessati e valutare ogni singola candidatura.

Per ogni offerta sono disponibili tutti i dettagli, nonché un riferimento utile per avviare il contatto e aprire le porte della propria nuova opportunità.

Aprile 2021: le migliori offerte di lavoro per l’IT

Raccogliamo le offerte disponibili raggruppandole per località, così da avere un riferimento geografico utile per comprendere anzitutto la sede di lavoro. Si consiglia al tempo stesso di analizzare le singole offerte a prescindere dalla sede, poiché in molti casi è possibile una formula di smart working o “full remote” che consente di operare da remoto in totale autonomia.

Queste le offerte disponibili.

Milano

R1 Group – Senior System Engineer

“R1 S.p.A. è la società capogruppo di R1 Group, che affianca le aziende nei processi di business grazie alle continue attività di project management e alle più moderne soluzioni dei partner. […] In vista di un ampliamento dell’organico, siamo alla ricerca di un Senior System Engineer da inserire nel nostro team di delivery & design“

“QIBIT, divisione ICT di Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro, è specializzata nella selezione, formazione, inserimento e sviluppo professionale dei profili IT per il mercato italiano. Siamo alla ricerca di una risorsa Junior che, dopo un iniziale periodo di affiancamento, prenderà parte a progetti tecnici per i clienti e si occuperà della gestione delle infrastrutture IT e di help desk di II livello“

” Itconsulting sta cercando uno Sviluppatore Node.Js per un importante progetto previsto in modalità Full Remote“

“TeamSoft Servizi Professionali, società che vanta lunga esperienza in campo informatico, cerca per importante cliente HelpDesk Informatico da inserire nel gruppo del Service Desk IT di primo livello. La risorsa si occuperà di ricevere e registrare le chiamate degli utenti, classificare la richiesta, compiere una prima analisi delle richieste, verificare la pertinenza della richiesta e in alcuni casi fornire direttamente una soluzione, guidando l’utente nelle azioni basilari da compiere; altrimenti smistare la richiesta al secondo livello, oppure smistare le richieste di merito o contenuto al referente competente; documentare i livelli di servizio dell’intero servizio di Service desk; controllare la risoluzione dei problemi attivati e rendicontare all’utente lo stato dell’intervento“

“Job Farm Milano, in collaborazione con multinazionale cliente operante nel settore farmaceutico, è alla ricerca di una risorsa da inserire come JUNIOR IT TECHNICAL SUPPORT SPECIALIST. La risorsa verrà integrata all’interno di un team di lavoro con l’obiettivo di crescere e affermarsi professionalmente“

“La risorsa sarà inserita all’interno di un team e sarà responsabile dello sviluppo e integrazione di software utilizzando tecnologie all’avanguardia in ambito IoT, virtuale e aumentata, Big Data, Robotic Process Automation e Blockchain“

“Il candidato da selezionare sarà incaricato dello sviluppo software degli applicativi e dei sistemi di digital finance attraverso l’utilizzo di diverse tecnologie. Verrà richiesta la comprensione critica dei requisiti su progetti complessi di ambito matematico/finanziario e traduzione degli stessi in codice di programmazione“

Roma

Adecco Italia – System Administrator

“Digital & Technologies Divisione Specializzata di Adecco per multinazionale in ambito Information Technology ricerca una figura di System Administrator“

“Digital & Technologies Divisione Specializzata di Adecco per multinazionale in ambito Information Technology ricerca una figura di System Administrator“ Ictpiù – Junior SAP SuccessFactor

“Ictpiù, divisione di Lavoropiù è alla ricerca di un Junior SAP SuccessFactor per un cliente di Roma. La risorsa, conoscendo in modo approfondito almeno un modulo della Suite SAP SuccessFactors, avrà focus sulle progettualità Employee Central“ Global Technologies Italia – .NET Developer

Torino

ISCS SRLS – Data Scientist

“In ISCS facciamo affidamento su dati altamente penetranti per proiettare nel futuro i nostri sistemi e le nostre soluzioni. Siamo alla ricerca di un Data Scientist in grado di lavorare su un progetto per un nostro importante cliente, culla dell’analisi del dato nel contesto milanese. Avrà le competenze matematiche e statistiche che ci si aspetta dal ruolo, ma anche una naturale curiosità e una mente creativa (non così facile da trovare). Man mano che estraiamo, interpretiamo e puliamo i dati, faremo affidamento su di lui/lei per porre domande, collegare i punti e scoprire opportunità nascoste all’interno, il tutto con l’obiettivo finale di realizzare il pieno potenziale dei dati“

“Nel settore Aerospace, più specificatamente nell’ambito della progettazione di apparati avionici, TXTe-Solutions ricerca una figura di Electronic System Engineer, che partecipi alla definizione e alla stesura di requisiti a livello di Sistema Avionico, al progetto e allo sviluppo di Test per la Verifica e la Validazione dei requisiti stessi“

“Il nostro cliente CriticalCase – storico gruppo italiano Cloud Services Provider – è alla ricerca di un Addetto/a Help Desk appartenente alle Categorie Protette L. 68/99. La risorsa, dopo un iniziale affiancamento ed adeguata formazione sul contesto e servizi aziendali, sarà inserita nel team di Help Desk per la gestione telefonica e da remoto delle richieste del cliente. La figura risponderà in autonomia alle richieste o le inoltrerà ai colleghi competenti per le diverse attività. Il lavoro sarà svolto presso la sede aziendale di Torino e successivamente all’inserimento si potrà avere l’opportunità occasionalmente di lavorare in smart working“

Napoli

Log.it S.R.L. – Sei Java Developer back end (smart working)

“Siamo alla ricerca di sei sviluppatori Java back end con esperienza almeno di 1 anno, su stack Spring (preferenziale conoscenza Springboot)“

Reggio Emilia

During Spa – Programmatore Asp.net

“Per innovativa società di Progettazione e Sviluppo Software ricerchiamo nell’ottica di Ampliamento profili professionali nelle tecnologie con alto contenuto innovativo. I candidati ideali devono possedere una propensione alle nuove tecnologie Informatiche nel contesto di Sviluppo, saper lavorare in gruppo ed avere propensione nel lavorare in Progetti Complessi“

Brescia

Randstad Technologies – Sistemista

“Randstad Technologies, divisione specializzata nella ricerca, selezione e formazione di profili ICT di Randstad Italia, ricerca un Sistemista per importante società bresciana, leader della consulenza informatica. La ricerca ha come target profili middle e senior con almeno 3-7 anni di esperienza“

Bologna

Enginium srl – Project Manager ERP

“Per un importante progetto siamo alla ricerca di Project Manager – ERP. La risorsa sarà responsabile dell’attività di coordinamento dei progetti assegnati a livello global“

Per ogni singolo annuncio è disponibile una pagina contenente ogni singola informazione utile a valutare l’annuncio, la propria rispondenza alle caratteristiche richieste ed al tipo di occupazione proposta. La scheda indica inoltre l’esperienza ed il titolo di studi eventualmente richiesti, nonché il tipo di contratto e di offerta proposti. Alcuni annunci prevedono una sede fissa di lavoro, altri invece sono immediatamente aperti a prospettive full remote o di smart working.

Tramite la pagina medesima è possibile inviare la propria candidatura o inviando il proprio CV, oppure accedendo al proprio account ReteInformaticaLavoro tramite il quale aprirsi le migliori opportunità di lavoro “tech” attualmente disponibili e costantemente aggiornate nel tempo.

In collaborazione con ReteInformaticaLavoro