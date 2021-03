ReteInformaticaLavoro: competenze e carriera nell'IT

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti per il mondo del lavoro e chiunque ne sentirà in qualche modo l’impatto. Il mondo dei professionisti IT sarà coinvolto in questa grande fase di cambiamento in modo particolare, poiché particolarmente esposto alle evoluzioni del lavoro e poiché protagonista primo delle possibili evoluzioni che il mercato potrà avere in fase post-pandemica.

Lo sblocco dei licenziamenti, le nuove politiche del lavoro, un rilancio economico in divenire: i cambiamenti saranno tanti e tali da determinare forti squilibri. Per il mondo degli informatici, però, ci sarà una risorsa aggiuntiva a disposizione e potrà rappresentare una grossa opportunità per molte figure in cerca di valorizzazione: si tratta di ReteInformaticaLavoro, un portale dedicato espressamente a chi opera nel mondo dell’informatica. Il progetto ideato da Performa Group, società che opera da anni nel settore informatico, mette in campo quella miscela di esperienza e competenza (Human Resources, tecnologia e marketing) che fa di ReteInformaticaLavoro qualcosa che va oltre il tradizionale concetto di job board.

ReteInformaticaLavoro

ReteInformaticaLavoro non è un portale verticale di annunci per professionisti in cerca di nuove opportunità di carriera e di posizioni aperte. Dietro questo progetto, infatti, v’è molto di più. L’idea è quella di una vera e propria piattaforma evoluta del lavoro, nella quale dare il necessario spazio alle giuste competenze, alle giuste relazioni ed alle giuste occasioni a vantaggio per aziende informatiche, startup o gruppi che intendono investire sulla trasformazione digitale per le proprie attività.

Per i candidati

Sei un professionista IT? Puoi curare il tuo profilo professionale per valorizzarlo al meglio, ma non solo. Ogni singolo candidato entra in contatto con ReteInformaticaLavoro per essere seguito, per capirne le reali ambizioni e necessità, per enuclearne le aspettative: ogni singolo profilo, insomma, viene analizzato a fondo affinché il database sia realmente costruito su persone, competenze e attitudini. Questo tipo di analisi approfondita è il vero valore aggiunto dell’attività di ReteInformaticaLavoro, mettendo a disposizione dei candidati un servizio che va oltre quanto tradizionalmente operato nell’alveo delle job board.

Per le aziende

Rappresenti una azienda? Puoi velocizzare ed ottimizzare la ricerca dei profili desiderati con grande facilità. Questo è ciò di cui le aziende hanno bisogno: trovare rapidamente il profilo IT giusto, attingere alla formazione laddove necessario, avere una porta sempre aperta sui migliori talenti. Tra i nuovi servizi che ReteInformaticaLavoro mette a disposizione nella sua continua ricerca di soluzioni smart per le aziende, è disponibile ReteInformatica Talent: si tratta di un servizio innovativo “che ti permette di ricevere candidati informatici, segnalati dal nostro team, in base alle tue esigenze”. Una vera e propria assistenza dedicata, insomma, per evitare di perdere tempo con candidati non ideali, affidando il processo di analisi e selezione all’esperienza ed alle risorse di ReteInformaticaLavoro.

Ma il servizio va anche oltre: in ballo non c’è soltanto la miglior selezione delle proprie nuove risorse, ma si opera altresì nel solco dell’employer branding per fare in modo che l’azienda possa rendersi sempre più appetibile ed in grado di attrarre (non solo cercare) i migliori profili.

Ogni mese ReteInformaticaLavoro conta una media di 900 nuovi iscritti al mese (per un totale di oltre 25 mila profili continuamente aggiornati e disponibili), mentre ad oggi sono oltre 800 le aziende di varia dimensione già . La qualità del database ed il suo continuo aggiornamento sono esattamente quel valore di cui le aziende necessitano quando una posizione si apre ed emerge urgente la necessità di attingere ad un bacino qualitativo di profili e informazioni presso cui identificare le migliori risorse disponibili.

Nell’ottica di un sistema evoluto che possa mettere in luce nuove opportunità, ReteInformaticaLavoro ha dato vita anche a Reteinformatica Academy, un servizio espressamente dedicato alla formazione. Qualunque professionista del comparto IT si trova infatti a dover operare a contatto di soluzioni in continua evoluzione, dove soltanto un continuo affinamento delle proprie competenze consente di restare allineato alle necessità di mercato. Per gli informatici, insomma, la formazione è essenziale ed un canale dedicato, in grado di fornire risorse mirate per il giusto “match” tra domanda ed offerta di skill, diventa un mezzo ideale per preparare il terreno alle future opportunità.

Ogni mese vengono messi a disposizione eventi/webinar (realizzati anche in collaborazione con altre aziende) per la formazione dei candidati, ma sono altresì disponibili opportunità formative per gli IT recruiter affinché si possa attingere a piene mani alle basi del “Recruiting Marketing”. Un approccio virtuoso ad ogni livello, insomma, affinché dall’incontro tra azienda e candidato non emergano soltanto opportunità, ma vero e proprio valore.

Techjobsday 2021: 19 e 20 novembre

L’organizzazione di eventi dedicati al mondo del lavoro nel mondo IT è l’ultima importante evoluzione in ordine di tempo intrapresa da ReteInformaticaLavoro.

Dopo il successo dell’evento fisico del 2019 e la grande partecipazione raccolta nella versione online dell’edizione 2020, nel prossimo autunno sarà rinnovato l’appuntamento con i Techjobsday (19-20 novembre 2021): in questo evento prende forma tutto il meglio di ReteInformaticaLavoro, poiché la comunità si incontra per colloqui e webinar funzionali all’obiettivo ed utili a concentrare e dar corpo alla vastità di occasioni che vengono catalizzate attorno al mondo degli informatici. In campo un ampio ventaglio di opportunità per ogni tipo di competenza e seniority, con una vasta offerta di webinar che abbracciano temi quali sicurezza, cloud, framework, machine learning e molto altro ancora.

L’ultima edizione ha visto la partecipazione di 1000 professionisti, programmatori e studenti interessati con un totale di ben 590 colloqui prenotati, numeri che dimostrano come la soluzione digitale si sia rivelata un successo. Anche l’edizione 2021 sarà pertanto improntata sulla formula online e consentirà di portare avanti centinaia di colloqui live con HR e IT recruiter delle aziende partecipanti. I profili cercati andavano dal Project Manager allo sviluppatore Web, dall’esperto in Data Science alla competenza tecnica per la Cyber Security. Aziende di varie dimensioni, e dislocate su tutto il territorio nazionale, hanno così avuto la possibilità di portare avanti la propria ricerca tramite il lavoro organizzativo di ReteInformaticaLavoro, creando un’altissima concentrazione di opportunità con le quali allocare il giusto tassello nella giusta posizione.

ReteInformaticaLavoro è la risposta

Non è un caso se proprio in questi mesi ReteInformaticaLavoro ha iniziato ad attirare numeri sempre più importanti attorno al proprio servizio, identificandosi come una alternativa evoluta alle tradizionali job board: digitalizzazione e dematerializzazione sono i nuovi dogmi della pianificazione aziendale e ReteInformaticaLavoro è la risposta più efficiente all’esigenza delle giuste professionalità.

ReteInformaticaLavoro, prima ancora che essere strumento, vuol essere luogo di incontro ove scegliere e poter essere scelti. Tutto il resto viene come logica conseguenza, all’interno di dinamiche premianti che stanno dimostrando di saper offrire non soltanto elenchi di opportunità da scrollare, ma autentiche occasioni da .

Stai cercando nuove opportunità o vuoi evolvere il tuo profilo professionale? La tua azienda sta cercando informatici di talento con le giuste competenze? La risposta è qui: ReteInformaticaLavoro.

