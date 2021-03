Offerte di lavoro tech: le migliori di marzo 2021

Cerchi un nuovo posto di lavoro? Stai valutando un ricollocamento durante i prossimi mesi? Stai valutando la tua attuale posizione lavorativa e sei in cerca di nuove opportunità? Sei sulla pagina giusta: il network di ReteInformaticaLavoro raccoglie le migliori offerte per il mondo IT e Punto Informatico le mette a disposizione della propria utenza per fare in modo che la miglior domanda e la miglior offerta possano incontrarsi.

Marzo 2021: le migliori offerte di lavoro per l’IT

Per comodità di comprensione raccogliamo questi dati suddivisi per sede di lavoro, ma si consiglia di valutarli uno ad uno – in base ai propri interessi – poiché in alcuni casi è facoltà del tutto possibile l’accesso alla posizione in totale autonomia con lavoro da remoto.

Bari

Fincos – SAP Consultant Fiori

“La persona ideale, laureata, ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni nel ruolo su progetti significativi, in particolare su SAP Fiori. La figura prescelta sarà responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della gestione di progetti in ambito SAP, in coerenza con le metodologie e gli obiettivi aziendali, assicurando il raggiungimento dei risultati on time, on quality, on budget“

Crema

Teamsoft – System Engineer

“TeamSoft Servizi Professionali, società che vanta lunga esperienza in campo informatico, cerca per importante cliente in ambito sanitario. Cerchiamo una risorsa precisa, organizzata e flessibile, con doti di problem solving e team work“

Milano

IT Consulting – Sistemista Linux

“Stiamo cercando un amministratore di sistemi Linux desideroso di utilizzare e accrescere le proprie capacità tecniche su un palcoscenico mondiale, pronto a mettere il proprio know how a disposizione del team e divenire punto di riferimento per i collaboratori junior. Fin da subito contribuirai a potenziare il nostro servizio, lavorerai con sistemi complessi, progettandoli, sviluppandoli e integrandoli in ogni fase fornendo un’infrastruttura mission-critical con un occhio di riguardo all’accessibilità, all’ottimizzazione e alla sicurezza“.

“La ricerca è orientata a profili di Team Leader o Esperti Funzionali con almeno 5 anni di esperienza in ambito SAP FI, la conoscenza funzionale e tecnica approfondita di alcuni fra i suoi sotto-moduli (FI-AP, FI-AR, FI-GL, FI-AA, FI-TR) e delle relative logiche di customizing, nonché dei flussi e delle logiche di integrazione con altri moduli/aree funzionali (Logistica, Vendite, Risorse Umane, ecc.). Costituiscono elementi qualificanti del profilo richiesto l’aver già partecipato a progetti di implementazione della fatturazione elettronica e la conoscenza degli aspetti di localizzazione normativa e fiscale“.

“Per importante operatore di TLC e servizi IT, stiamo ricercando una figura Senior con esperienze in contesto enterprise“.

“RL Italia srl, azienda di Servizi IT con sede a Roma e Milano, operante su tutto il territorio nazionale, ricerca per inserimento nel proprio organico 1 Magento Developer sede finale a Milano ma con lavoro da remoto. Si richiede disponibilità immediata o a breve“.

“Per ampliamento del nostro team ricerchiamo DevOps Engineer- Rif. 023. La risorsa, inserita in un team strutturato, si occuperà di supporto alla factory di sviluppo nell’introduzione/implementazione di processi di rilascio automatizzato basati su tecnologie di containerizzazione, dell’analisi e sviluppo di processi automatizzati per le fasi di build, test e deploy delle applicazioni“.

“La natura giovane, dinamica e innovativa viene applicata a tutto quello che facciamo richiedendo a qualsiasi profilo aziendale la volontà ad assumersi responsabilità ed a sviluppare nuove idee per contribuire nel miglior modo possibile allo sviluppo dell’azienda“.

“La risorsa verrà inserita nella business unit Information Management Application di Kirey. In qualità di Senior Java Front End Developer, verrai coinvolto in un team internazionale altamente qualificato che si occupa di progettazione e sviluppo di applicazioni Web Based in ambito finance. A seconda delle esigenze progettuali, potrai venire coinvolto anche come responsabile di uno specifico team di sviluppo“.

“SICIS seleziona Analisti Programmatori che abbiano maturato esperienza in ambito AS/400, preferibilmente in ambiente bancario o finanziario. Conoscenze richieste: ottima conoscenza di RPG; ottima conoscenza di COBOL; conoscenza di Microfocus (preferenziale)“.

“Cerchiamo un Project Manager in ambiente Infrastruttura e Sicurezza da inserire su progetti di media/alta complessità in ambito Healthcare. Richiesti minimo 5 anni di esperienza“.

Roma

NHRG – Fullstack developer

“Il nostro cliente è una azienda italiana, specializzata nell’Information Technology, che realizza soluzioni IoT specifiche per il mondo sanitario vendute a livello nazionale ed europeo. Le tecnologie di base utilizzate sono sia tradizionali sia fortemente innovative“.

“IT Centric seleziona per proprio interno un profilo che si inquadra all’interno del team di quality assurance. Il candidato sarà responsabile della preparazione ed esecuzione dei test necessari per verificare la funzionalità degli apparati, delle applicazioni, dei sistemi e dei servizi“.

“Flutter Developer – rif. RM 01: La risorsa verrà inserita all’interno team di sviluppo software per un nostro importante cliente. Il candidato ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, possiede un diploma di Tecnico Informatico o una Laurea in Ingegneria Informatica o in Scienze dell’Informazione“.

“Per ampliare e consolidare il proprio organico seleziona un JAVA ARCHITECT con almeno 5 anni di esperienza da inserire nel team di Roma o Padova. Lavorerà in team su progetti di sviluppo per clienti enterprise, basati su piattaforma j2ee. Il candidato seguirà tutte le fasi di vita del progetto e avrà pieno coinvolgimento anche nelle fasi di definizione architetturale, stime e di analisi di fattibilità tecnica“.

“Per importante Cliente operante nel settore della consulenza ICT, partner SAP, ricerchiamo: n. 10 laureati/laureandi in discipline tecniche/scientifiche per formazione preassuntiva gratuita in “CONSULENTI TECNICI SAP”. Il gruppo propone un percorso di formazione mirato a colmare il divario tra lo skill level ottenuto al termine del percorso di studi ed il livello di conoscenza d’ingresso presso una realtà aziendale operante nel settore informatico; i partecipanti potranno essere inseriti in azienda in qualità di Consulenti tecnici SAP“.

Torino

Iscs – Fullstack Developer

“Come programmatore Java Senior avrai l’occasione di dedicarti allo sviluppo di soluzioni e applicazioni in progetti dedicati ai nostri clienti. Dovrai collaborare con il resto del team che lavora su diversi livelli dell’infrastruttura mostrando buone capacità di analisi e di problem solving. Il nostro candidato ideale avrà una conoscenza approfondita dei processi e delle tecnologie di sviluppo del software e una solida esperienza in contesti strutturati. Se trovare i problemi e risolverli con un codice bello e meticoloso sono tra i talenti che ti distinguono dalla massa, vorremmo conoscerti!“.

Varese

TXT – Software Quality Engineer

“TXT Group ricerca un Software Quality Engineer per la divisione Aerospace & Aviation di TXT e-solutions, società del gruppo. e attività si svolgono nel contesto del processo di qualifica del software finalizzato al soddisfacimento dei requisiti contrattuali nell’ambito del programma internazionale M346 e M345″.

Ogni singolo annuncio prevede una pagina di dettaglio attraverso la quale analizzare i singoli requisiti richiesti, approfondendo il tipo di formazione richiesta, il tipo di contratto offerto e la sede operativa. Sulla pagina stessa è possibile inviare la propria candidatura attraverso il caricamento del proprio CV, oppure mediante accesso al proprio account ReteInformaticaLavoro.

