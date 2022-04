Offerte di Pasqua Mondly: 41 lingue al 95% di sconto

Imparare una lingua straniera? Non è affatto semplice come sembra. Ci vogliono passione, costanza, ma soprattutto i giusti strumenti. Esistono applicazioni gratuite che possono aiutarti lungo il percorso, ma nessuna è come Mondly: premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store, è una fra le migliori del settore.

Non solo è intuitiva e completa, ma offre anche un catalogo composto da ben 41 lingue – dall’inglese al francese, spagnolo, tedesco, ma anche quelle meno comuni come il giapponese, il coreano o l’arabo. In occasione degli sconti di Pasqua potrai ottenere l’accesso a vita a tutte queste lingue risparmiando il 95% sul prezzo originale, pari a 89,99 euro (anziché 1999,99) una tantum.

Mondly e il suo metodo di apprendimento innovativo

Perché Mondly è diversa dalla concorrenza? La risposta risiede nel suo metodo di apprendimento innovativo, che combina esercizi di conversazione e riconoscimento vocale con lezioni speciali in realtà aumentata, dietro cui si cela una solida scienza neurale.

Avrai così l’occasione di imparare come un vero madrelingua e padroneggiare toni, parole, struttura grammaticale tramite esercizi mirati “sul campo”. Non si tratta, in ogni caso, di un percorso pesante ed eccessivo dal momento che Mondly si impegna per mantenere un profilo leggero e semplice: così imparare non diventa un peso, ma un divertimento.

Sono oltre 100 milioni gli utenti che – ad oggi – hanno utilizzato l’applicazione: numeri, a detta dell’azienda, in costante crescita. Acquistando Mondly a soli 89,99 euro ti garantirai l’accesso a vita a tutte le 41 lingue incluse, nonché all’esclusivo metodo di focalizzato su frasi, conversazioni reali e su un sistema di ripetizione unico che contraddistingue l’apprendimento rapido ed efficace promesso da Mondly.

