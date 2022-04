Offerte di primavera con IOBit: sconto del 35% sugli antivirus

Arriva la primavera in casa IObit e con essa anche gli sconti. Nella pagina ufficiale dell’azienda sono disponibili le nuove offerte su una selezione di prodotti sia antivirus che di manutenzione dei dispositivi. Fra i più noti in promozione troviamo Advanced SystemCare 15 PRO e IObit Malware Fighter 9 PRO, numeri uno nel campo della cyber sicurezza e dell’ottimizzazione. In più, inserendo in fase di acquisto il codice “TSG220314” otterrai un ulteriore 35% di sconto immediato.

Ottimizzazione e manutenzione: i software in offerta

PC lento? Questa linea di prodotti IObit è ciò che fa per te: il primo – e più funzionale – software in sconto è Advanced SystemCare 15 PRO: il suo scopo è quello di ottimizzare il PC per ottenere il massimo delle prestazioni. È in grado di scansionare a fondo il dispositivo utilizzando l’Intelligenza Artificiale, pulendo tutti quei file spazzatura inutili che rallentano il sistema. Inoltre, può cancellare automaticamente tutte le tracce online e bloccare gli accessi non attendibili. Sempre nella medesima categoria troviamo Driver Booster 9 PRO, uno fra i migliori programmi di aggiornamento driver, e IObit Uninstaller 11 PRO, che permette di disinstallare software dal proprio PC senza lasciare file residui.

Troviamo, poi, IObit Software Updater 4 PRO che – similarmente a Driver Booster – aggiorna (anche automaticamente) tutti i programmi installati alla loro ultima versione. Concludono la lineup Smart Defrag 7 PRO che deframmenta il disco rigido per velocizzare le prestazioni del PC, e Smart Menu 8 PRO, che permette di cambiare il menu di avvio Windows di default per ripristinarlo con stili differenti. Per i dispositivi MacOS è disponibile un solo software: MacBooster 8, un prodotto all-in-one per la manutenzione degli apparecchi Mac.

Sicurezza: i software in offerta

Per quanto riguarda il tema della sicurezza, IObit offre due prodotti molto funzionali: parliamo di IObit Malware Fighter 9 PRO e Protected Folder. Il primo si tratta di un vero e proprio antivirus con motore Bitdefender che assicura una protezione in tempo reale contro malware, virus e altre 209 milioni di minacce della rete. Inoltre, offre difesa ransomware rafforzata combinando l’esclusivo motore anti-ransomware con una “Cassetta di Sicurezza” per garantire che tutti i file più importanti siano sempre sicuri dagli accessi non autorizzati e dagli attacchi.

Il secondo, Protecred Folder, è invece uno strumento molto efficace per proteggere i file e tutti di dati importanti salvaguardando la privacy dell’utente. Infine, esclusivamente per dispositivi mobili, troviamo AMC Security, che offre una protezione in tempo reale contro malware e phishing e – al tempo stesso – mantiene il telefonino sempre veloce ed efficiente.

Scopri tutti i programmi Iobit in offerta per celebrare la bella stagione a questo link. La promozione è valida per gli abbonamenti annuali da uno o da tre PC. Inoltre, per ottenere uno sconto extra del 35%, ricorda di inserire in fase di acquisto lo speciale coupon “TSG220314”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.