Offerte di primavera Mondly: 41 lingue per sempre a 89,99€

Conoscere una o più lingue straniere, in certi ambiti lavorativi, è vista come una caratteristica preferenziale. Imparare però non è semplice e anche le lingue più diffuse come l’inglese potrebbero rappresentare un ostacolo se non affrontato con i giusti strumenti. Le app gratuite esistono, ma sono davvero efficaci? Al contrario, Mondly è una certezza: premiata come “App of the Year” da Facebook e “Apps We Love” da Apple App Store, si tratta di un’applicazione davvero intuitiva e completa, una delle migliori per imparare. Potrai scegliere fra un catalogo composto da ben 41 lingue: inglese, francese, spagnolo sono un must, ma ci sono anche quelle più ricercate come giapponese o arabo. Per un periodo di tempo limitato, Mondly sconta il suo piano lifetime a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Risparmiando ben il 95%, otterrai così l’accesso illimitato e per sempre a tutte le 41 lingue offerte da Mondly.

Mondly si differenzia dalle altre applicazioni grazie, soprattutto, al suo metodo di apprendimento innovativo. L’app infatti combina esercizi di conversazione e riconoscimento vocale con lezioni in realtà aumentata. Ciò apre la possibilità di imparare come un madrelingua, padroneggiando i toni, le parole e la struttura grammaticale direttamente esercitandosi sul “campo”. Niente di troppo pesante, in ogni caso: Mondly mantiene infatti un profilo leggero, facile ed intuitivo. Ma non per questo meno efficace. Dietro al suo metodo di insegnamento si cela infatti una solida scienza neurale, oltre a tecnologia d’avanguardia.

Interessante, inoltre, notare come Mondly permetta all’utente di iniziare con qualsiasi lingua voglia: non sarai obbligato a sostenere le lezioni in italiano se non vuoi, ma potrai scegliere fra una qualsiasi delle 41 lingue disponibili. L’applicazione può vantare ad oggi oltre 90 milioni di utenti che si sono affidati al suo metodo. Numeri, a detta dell’azienda, in costante crescita. Ti ricordiamo che per un periodo di tempo limitato potrai acquistare l’accesso a vita a Mondly a soli 89,99 euro invece di 1999,99: puoi trovare tutti i dettagli a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.