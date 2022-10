Offerte Esclusive Prime: tutti gli Amazon Echo in sconto

Tra i grandi protagonisti dell’evento Offerte Esclusive Prime ci sono anche i dispositivi Amazon della linea Echo. I prodotti del marchio sono acquistabili approfittando di forti sconti su tutta la linea, così da poter trasformare la propria casa in una smart home e non solo. Vediamo quanto si risparmia.

Amazon Echo: gli sconti delle Offerte Esclusive Prime

Per tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche e alle varianti disponibili in termini di colorazioni rimandiamo alle singole schede dei prodotti raggiungibili attraverso i link elencati di seguito. Ecco tutti gli sconti proposti in queste ore: ci sono smart speaker, smart display e gli auricolari wireless.

A quelli appena citati di aggiungono bundle come quello che unisce Echo Show 8 (2° generazione) ed Echo Dot (3° generazione) in sconto di 87 euro, mentre l’unione tra Echo Dot (3° generazione) e Amazon Smart Plus (presa intelligente Wi-Fi) è in sconto di 32 euro.

L’unico requisito richiesto per poter approfittare delle Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime: se ancora non ne disponi, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita, avrai anche un mese a disposizione per lo streaming del catalogo Prime Video.

