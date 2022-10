Offerte Esclusive Prime: come farsi trovare pronti

È ufficialmente partito il conto alla rovescia che porterà fino all’evento Offerte Esclusive Prime, organizzato da Amazon per le giornate dell’11 e del 12 ottobre. Sarà l’occasione perfetta per risparmiare, approfittando dei tanti sconti proposti sull’e-commerce in tutte le sue categorie. Vediamo come è possibile prepararsi fin da subito, per farsi trovare pronti all’appuntamento.

Come farsi trovare pronti per l’evento Offerte Esclusive Prime

La prima cosa da fare, per chi ancora non è abbonato, è attivare subito i 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime. Infatti, solo gli iscritti potranno accedere alle promozioni e agli sconti resi disponibili dallo store durante le 48 ore dell’evento. Sarà così inoltre possibile beneficiare delle spedizioni gratuite sugli acquisti effettuati e di tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione, a partire dallo streaming di Prime Video con film, serie TV e le partite della Champions League.

Fatto questo, è possibile seguire altri due consigli utili. Il primo è tenere sotto controllo la pagina dedicata all’evento, dove durante il suo svolgimento sarà possibile trovare le migliori occasioni di cui approfittare (segnaleremo costantemente quelle più interessanti anche su queste pagine). Il secondo, invece, è quello che passa dall’inserimento degli articoli che si vorrebbe trovare in sconto all’interno della propria Lista Desideri.

Purtroppo, al momento non è dato a sapere quali sconti e promozioni saranno lanciati da Amazon durante i due giorni di Offerte Esclusive Prime. L’unica certezza è che l’appuntamento sarà ricco di opportunità per chi guarda con attenzione allo shopping online con l’intento di acquistare risparmiando.

Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono dunque quelle del prossimo martedì e mercoledì, 11 e 12 ottobre. Un’ennesima iniziativa messa in campo a favore dei clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.