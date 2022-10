Offerte Esclusive Prime: MacBook Air (M2) al minimo

Nei giorni dell’evento Offerte Esclusive Prime organizzato da Amazon, l’e-commerce ospita un forte sconto anche sul MacBook Air di ultima generazione, quello lanciato nel 2022 con chip Apple M2. Si trova al suo prezzo minimo storico, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Grigio siderale e Galassia.

MacBook Air con Apple M2 in sconto con le Offerte Esclusive Prime

A costituire il cuore pulsante è una CPU 8-core, affiancata da GPU e Neural Engine. Tra le specifiche tecniche anche il display Liquid Retina da 13,6 pollici, una webcam FaceTime HD a 1080p e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare il nuovo MacBook Air con Apple M2 al prezzo finale di 1.299 euro invece di 1.529 euro come da listino, con uno sconto di 209 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Ricordiamo che le promozioni dell’evento Offerte Esclusive Prime sono accessibili in esclusiva agli abbonati Prime. Chi non ha ancora attivato la sottoscrizione può rimediare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

