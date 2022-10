Offerte Esclusive Prime: il nuovo evento di Amazon

Si chiama Offerte Esclusive Prime ed è il nuovo evento organizzato da Amazon, che si apre ufficialmente alla mezzanotte di martedì 11 ottobre. Durerà in totale 48 ore. Un’iniziativa messa in campo dal gigante dell’e-commerce per dare il via, con qualche settimana di anticipo rispetto al tradizionale Black Friday, alla stagione dello shopping in vista delle festività. Per approfittarne non bisogna far altro che puntare in direzione dello store.

11-12 ottobre: Offerte Esclusive Prime su Amazon

L’unico requisito richiesto per poter partecipare all’appuntamento è un abbonamento Prime. Chi ancora non ne è in possesso non deve far altro che attivarlo subito, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita, senza alcuna spesa e potendo così beneficiare delle spedizioni a costo zero su gran parte del catalogo.

Sono previsti sconti per ogni categoria di prodotto: dall’informatica all’elettronica, ma non solo, anche libri, articoli per la casa e per il tempo libero solo per fare alcuni esempi.

Ricordiamo che attivando la sottoscrizione ad Amazon Prime si ha diritto anche allo streaming dell’intero catalogo presente sulla piattaforma Prime Video. Tra i contenuti troviamo film, serie TV, show ed eventi sportivi come i match in esclusiva della Champions League.

Amazon ha annunciato il suo nuovo evento, battezzato Offerte Esclusive Prime, a fine settembre. L’opportunità è ghiotta per tutti coloro che hanno fame di shopping online e non vogliono aspettare l’appuntamento con il Black Friday.

Non si tratta di un’iniziativa globale. L’Italia è tra i paesi che possono beneficiarne. Gli altri sono Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Concludiamo con le parole di Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime.

In Amazon, siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping.

