Laptop in offerta: la Top 5 su Amazon (10 maggio)

Chi è alla ricerca di un nuovo laptop può puntare oggi in direzione Amazon, grazie ad alcune interessanti offerte che riportiamo qui. Ce n’è uno per ogni budget ed esigenza: dai più economici entry level fino ai top di gamma per coloro non disposti ad accettare compromessi in termini di design e prestazioni.

Top 5 Amazon: i migliori laptop in sconto

La nostra Top 5 degli sconti include modelli con sistemi operativi differenti ovvero Windows (nelle versioni 10 e 11), Chrome OS e macOS per chi preferisce le piattaforme della mela morsicata. Eccola.

Se quanto proposto non dovesse ancora risultare sufficiente, non bisogna fare altro che eseguire una rapida ricerca su Amazon per trovare decine di occasioni. La varietà dell’offerta presente sul mercato in termini di specifiche tecniche, design e funzionalità permette a tutti di scovare il modello adatto alle sue esigenze. E se qualcuno ha la fortuna di non dover fare i conti con limiti di budget, può andare sul sicuro con MSI Creator Z17 e il suo Intel Core i9-12900H.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.