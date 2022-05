Apple Mac Mini M1 al minimo storico su Amazon

Il vantaggio di scegliere un Apple Mac Mini M1 è quello di avere a tutti gli effetti un computer desktop, ma che in realtà può trasformarsi anche in un portatile. Infatti, è così piccolo che può essere portato ovunque e basta solo collegarlo a uno schermo per poter godere della sua potenza.

Su Amazon oggi lo acquisti a un prezzo davvero formidabile. Si tratta di un minimo storico molto goloso per chi vuole un prodotto di qualità risparmiando. Metti nel carrello il nuovo Apple Mac Mini M1 8GB+256GB a soli 699 euro, invece di 819 euro.

Grazie al primo e rivoluzionario Chip realizzato esclusivamente per il Mac, Apple M1, la CPU risulta 3 volte più rapida, la grafica 6 volte più scattante e il Neural Engine ancora più evoluto, garantendo performance 15 volte migliori per il machine learning.

Questo computer desktop estremamente versatile permette di lavorare, giocare, creare e navigare a una velocità e a una potenza inimmaginabili. Tra l’altro con la comodità di avere un dispositivo davvero discreto che si può appoggiare su qualsiasi superficie non risultando mai invadente o fuori luogo con l’arredamento.

Apple Mac Mini M1: piccolo anche nel prezzo

Oggi il prestante Apple Mac Mini M1 non è solo piccolo nelle dimensioni, ma anche nel prezzo. Infatti, lo acquisti su Amazon a soli 699 euro, invece di 819 euro. Stiamo parlando della sua versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Se invece cerchi più spazio di archiviazione allora puoi scegliere la versione da 8GB+512GB sempre in promozione su Amazon a soli 949 euro, invece di 1.049 euro. In questo caso il disco SSD potrà contenere più informazioni, se necessario.

Un altro aspetto interessante è che tutta la potenza sprigionata da questa piccola macchina di tecnologia consuma il 60% in meno rispetto ai modelli precedenti. Questa è una buona notizia sia a livello economico che per l’ambiente.

Posizionandolo sulla tua scrivania la trasformerà in una postazione di lavoro efficace e potente. Collegato al televisore e a un gamepad diventa un’incredibile console di gioco. Grazie a un grande schermo porta il cinema a casa tua.

Insomma, Apple Mac Mini M1, 8GB di RAM e 256GB, è un vero portento soprattutto grazie anche all’offerta che trovi su Amazon. Mettilo nel carrello a soli 699 euro, invece di 819 euro. Fai l’affare del giorno e aggiudicati il meglio della tecnologia a un prezzo davvero interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.