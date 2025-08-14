Xbox su Windows Arm, si può scaricare e giocare offline

Chi pensa che un PC Windows con chip Arm sia buono solo per la produttività leggera e la navigazione web, si sbaglia di grosso. Microsoft, poco alla volta, sta trasformando questi dispositivi in macchine capaci di gestire sessioni di gioco sempre più complete. E con gli ultimi aggiornamenti all’app Xbox per PC, il gaming su Arm non è più solo un esperimento.

Windows su Arm diventa (finalmente) più gamer-friendly

La novità più interessante, è che gli utenti Windows su Arm possono finalmente scaricare i giochi direttamente dall’app Xbox e giocarci in locale, senza dover ricorrere allo streaming. Questo vale anche per i titoli inclusi nel catalogo Game Pass, a patto che siano compatibili con l’architettura Arm.

Non è ancora un supporto universale, ma è un passo importante. Fino a poco tempo fa, giocare su questi dispositivi significava accontentarsi di titoli non troppo pesanti o affidarsi al cloud gaming. Ora, invece, si può iniziare a costruire una libreria locale, proprio come su qualsiasi altro PC.

Come provare subito le nuove funzioni

Chi vuole testare in anteprima le novità può iscriversi ai programmi Windows Insider e Xbox Insider. Ecco come:

Scaricare l’app Xbox Insider Hub dal Microsoft Store;

Accedere con il proprio account Microsoft;

Andare su “Anteprime” > “Giochi per PC” > clicca su “Partecipa”;

Controllare gli aggiornamenti nel Microsoft Store: l’app Xbox dovrebbe aggiornarsi alla versione 1001.27.0 o superiore.

L’aggiornamento è in fase di rilascio graduale, quindi bisogna aspettare qualche giorno prima di vederlo attivo sul proprio dispositivo.

Epic Games e anti-cheat: più titoli disponibili

Un altro tassello fondamentale è il supporto del software anti-cheat di Epic Games su Windows su Arm. Questo significa che sempre più giochi multiplayer, prima inaccessibili, stanno diventando compatibili.

Microsoft ha promesso ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi. È sempre più chiaro che il gaming su Arm non è più un ripiego, ma una piattaforma che merita attenzione. E finalmente, i gamer più curiosi avranno pane per i loro denti.